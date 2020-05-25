اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا: نعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل

الإثنين، 25 مايو 2020 08:39 م
رئيس وزراء بريطانيا: نعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل بوريس جونسون
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء، أكد بأن بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل.

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أكد أنه يريد البدء فى إعادة الأطفال للمدراس، تماشيا مع النهج الذى بدأته تتبعه عدد من الدول المختلفة.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تمشيا مع النهج الذي تتبعه العديد من البلدان الأخرى، نريد أن نبدأ في إعادة أطفالنا إلى الدراسة، مع ضمان ذلك بطريقة آمنة قدر الإمكان".

 سياق آخر قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانى بوريس جونسون يواجه ضغوطا متزايدة لإقالة كبير مستشاريه دومنيك كومينجز، بعدما دعا 18 نائبا على الأقل من النواب المحافظين علانية، بمواجهة المستشار بتداعيات خرقه لقواعد الإغلاق.

 وكان جونسون قد ساند كومينجز فى مؤتمر صحفى غلب عليه التحدى أمس، الأحد، وقال إنه كان من ضمن القواعد لكومينجز للقيادة والسفر لعائلته على بعد 264 ميل إلى منزل عائلته فى دورهام فى الوقت الذى كانت زوجته تعانى من أعراض كورونا.

وزعم أن مستشاره قد تصرف بمسئولية وبشكل قانونى، وأتبع غريزته كأب بالسفر للسعى لمساعدة رعاية أطفال لابنه البالغ من العمر أربع سنوات.


فيروس كورونا

مواجهة كورونا

كورونا

انتشار كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بديلة ميجان ماركل تكشف كيف تأثر عملها بعد ترك الثنائى بريطانيا..اعرف الحكاية

الإثنين، 25 مايو 2020 01:00 م

بريطانيا تستعد للمرحلة الثانية من الفتح الجزئى للبلاد بفتح المتاجر غير الأساسية .. صور

الإثنين، 25 مايو 2020 11:28 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جونسون يقرر عودة المدارس جزئيا ابتداء من الأسبوع المقبل فى بريطانيا.. وزلزال بقوة 5.9 درجة يضرب نيوزيلندا.. مقتل 3 فى هجوم على دورية عسكرية ببوركينافاسو

الإثنين، 25 مايو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة