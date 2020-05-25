رئيس وزراء بريطانيا: نعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء، أكد بأن بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل.

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أكد أنه يريد البدء فى إعادة الأطفال للمدراس، تماشيا مع النهج الذى بدأته تتبعه عدد من الدول المختلفة.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تمشيا مع النهج الذي تتبعه العديد من البلدان الأخرى، نريد أن نبدأ في إعادة أطفالنا إلى الدراسة، مع ضمان ذلك بطريقة آمنة قدر الإمكان".

سياق آخر قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الحكومة البريطانى بوريس جونسون يواجه ضغوطا متزايدة لإقالة كبير مستشاريه دومنيك كومينجز، بعدما دعا 18 نائبا على الأقل من النواب المحافظين علانية، بمواجهة المستشار بتداعيات خرقه لقواعد الإغلاق.

وكان جونسون قد ساند كومينجز فى مؤتمر صحفى غلب عليه التحدى أمس، الأحد، وقال إنه كان من ضمن القواعد لكومينجز للقيادة والسفر لعائلته على بعد 264 ميل إلى منزل عائلته فى دورهام فى الوقت الذى كانت زوجته تعانى من أعراض كورونا.

وزعم أن مستشاره قد تصرف بمسئولية وبشكل قانونى، وأتبع غريزته كأب بالسفر للسعى لمساعدة رعاية أطفال لابنه البالغ من العمر أربع سنوات.