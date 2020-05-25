رئيس مدينة إسنا يتفقد قرية الدير لحل شكوى ضعف مياه الشرب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بقرية الدير، وذلك في إطار الشكاوى المتكررة بشأن ضعف مياه الشرب بمنطقة أبوزيدان شرق قرية الدير، وخلال الجولة إستمع سليمان لشكوى المواطنين بشأن تقصير المسئولين في الإستماع لشكواهم، وعدم المتابعة وتكرار مشكلة ضعف المياه خلال هذه الأيام بصفة مستمرة.

على الفور وجه رئيس مركز ومدينة إسنا، شركة المياه بتلاشي الأعطال وحل مشكلة ضعف المياه ووصولها للمناطق الشرقية بالقرية، ويجرى حالياً العمل على حل المشكلة حلاً جذرياً لتصل الخدمة لجموع المواطنين وبصفة منتظمة، ومستمرة، وأن يشعر المواطن بحالة من الرضا نتيجة إستمرارية الخدمة والتغلب على مشكلة ضعف مياه الشرب، حيث أن قرية الدير من القرى التي تشهد كثافة سكانية، وتفقد سليمان عدد من المنازل وإطمأن على وصول المياه إليهم.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن الأعمال الجارية بشبكة مياه الدير ورفع كفاءتها ستساعد على تعزيز قدرة المياه بصفة مستمرة بجميع المناطق، مشدداً على أنه تم تخصيص مساحة 10 أفدنة بقرية الهنادي لإقامة محطة مياه عملاقة تخدم قرى الشرق بداية من الحلة حتى الشغب مرورا بقرية الدير.

وكان قد قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، جولة مرورية بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية ورؤساء القرى، وذلك للمرور على الشواطئ والأماكن العامة والمتنزهات وعدد من المقابر بالمركز، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات والإلتزام بقرار الحظر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الجولة، على إلتزام المواطنين بقرى المركز وداخل مدينة إسنا، كما أكد على قيام رؤساء الوحدات المحلية للقرية التواجد المستمر أيام عطلة العيد، ورصد أي مخالفات بناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأيضاً الإهتمام بمستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، موجها الشكر للمواطنين على إلتزامهم بالتعليمات ومنع التجمعات لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".