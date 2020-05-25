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رئيس "الصحة العالمية" محتفلا باليوم العالمى لأفريقيا: الحرية.. الكرامة.. الوحدة

الإثنين، 25 مايو 2020 09:33 م
رئيس "الصحة العالمية" محتفلا باليوم العالمى لأفريقيا: الحرية.. الكرامة.. الوحدة رئيس منظمة الصحة العالمية
كتب محمد سعودي

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احتفل تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمي لأفريقيا، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا :" Happy Africa Day!".

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لأفريقيا :"الكرامة.. الحرية.. الحيوية.. التنوع.. الوحدة".

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وتحتفل جميع دول قارة أفريقيا، باليوم العالمى بأفريقيا "يوم أفريقيا" وهو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى. ويحتفل بيوم أفريقيا فى جميع أنحاء العالم.

تعود الحكاية عندما انعقد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة فى أكرا، غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وكان يضم ممثلين من مصر التى كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، وأثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير فى القارة الأفريقية، إلى جانب أنه ترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على التحرر من الهيمنة، السيطرة والاستغلال الأجانب، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقى.

ومنظمة الوحدة الأفريقية، هى منظمة تتألف منها معظم الدول الأفريقية، تم إعلان تأسيسها، فى 25 مايو 1963، وبعد خمس سنوات من المؤتمر سالف الذكر التقى ممثلو ثلاثين دولة أفريقية فى أديس أبابا، إثيوبيا، استضافها الإمبراطور هيلا سيلاسى، بحلول ذلك الوقت كان أكثر من ثلثى القارة قد حصلت على الاستقلال.

ويحتفل بيوم أفريقيا كما ذكرنا فى يوم 25 مايو من كل عام، وفى بعض الدول يمكن تمديد فترات الاحتفالات هذه على مدار أيام أو أسابيع.

 

 


منظمة الصحة العالمية

يوم افريقيا

يوم افريقيا العالمي

اليوم العالمي لافريقيا

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