دراسة تكشف: مريض كورونا لا ينقل العدوى بعد 11 يوماً من الإصابة

كتبت إيناس البنا

وجد العلماء أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا.

ووفقا بجريدة " الديلى ميل" البريطانية، فإن الباحثين من سنغافورة افادوا أن الشخص المصاب يصبح معديا قبل يومين من ظهور الأعراض، ثم يظلون معديين لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام بعد ظهور علامات المرض، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر.، ولكن الفيروس لا يمكن انتقاله بعد اليوم 11 من المرض.



عدوى كورونا عد 11 يوما



وللتأكد من ذلك، قام علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة وأكاديمية الطب بفحص 73 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي، ووجدوا أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أنهم بحثوا ما إذا كان يمكن نقل الخلل منهم إلى شخص آخر .

يمكن للاختبارات الإيجابية في المرضى الذين لا تزال لديهم أعراض بعد أسبوعين أن تلتقط أجزاء من الخلل لا يمكنها نقل الفيروس إلى شخص آخر.

وكتب المؤلفون: `` استنادًا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة COVID-19 ، فإن الفترة المعدية من [فيروس كورونا] لدى الأفراد المصابين بالأعراض قد تبدأ قبل يومين من ظهور الأعراض ، وتستمر لمدة تتراوح من سبعة إلى عشرة أيام تقريبًا بعد بداية الأعراض ".

وأضافوا: "ينخفض ​​التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول ، ولم يتم العثور على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه المملكة المتحدة عن 118 حالة وفاة أخرى بالفيروس التاجي ، بانخفاض 30 ٪ منذ يوم الأحد الماضي ، ليصل المجموع إلى 36793.

رقم الوفيات اليومية ، الذي كشف عنه رئيس الوزراء بوريس جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي مساء اليوم ، هو الأدنى منذ أن تم وضع الإغلاق حيز التنفيذ في 23 مارس، ويأمل العلماء أن تساعد أبحاثهم حول قدرة المرض على الانتشار المستشفيات في معرفة موعد إرسال المرضى المقبولين إلى المنزل.