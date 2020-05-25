اليوم السابع
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الإثنين، 25 مايو 2020 06:37 م
خالد صلاح
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حكومة أونتاريو الكندية توسع سياسة الاختبارات لمواجهة تفشى كورونا

الإثنين، 25 مايو 2020 04:41 م
حكومة أونتاريو الكندية توسع سياسة الاختبارات لمواجهة تفشى كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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قال رئيس الوزراء فى مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، اليوم الإثنين، إنه تم توسيع بروتوكولات الاختبار لفيروس كورونا "كوفيد-19"، داعيا أى شخص يشتبه فى تعرضه للفيروس أن يتوجه لإجراء الاختبار فورا، مشيرا إلى أنه حتى الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يمكنهم إجراء الاختبار.

وأضاف فورد - في مؤتمر صحفي، اليوم- "أطلب من شعب أونتاريو، إذا كنتم قلقين إنه لديكم كوفيد-19، أو أنك قد تعرضت لشخص لديه الفيروس، حتى إذا لم تظهر عليك أعراض ، فالرجاء التوجه وإجراء اختبار".

وعد رئيس الوزراء باستراتيجية اختبار مفصلة الأسبوع المقبل، قائلا "علينا أن نبقى متيقظين وأفضل دفاع لدينا الآن هو تكثيف عمليات الاختبار".

وسجلت أونتاريو - أمس - 460 حالة إصابة بفيروس كورونا بإجمالي 84686 حالة، و25 حالة وفاة بإجمالي 6424.


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