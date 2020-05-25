اليوم السابع
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تنفيذ 2641 حكما قضائيا وتحرير 1333 مخالفة مرورية بالقليوبية

الإثنين، 25 مايو 2020 12:20 م
تنفيذ 2641 حكما قضائيا وتحرير 1333 مخالفة مرورية بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط 186 محكوما عليهم ، و 10 أحكام جنائية، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية ، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 186 محكوما عليهم بإجمالى 2641 أحكام منفذة، 894 حكما جزئيًا، و195حكما مستأنفا، وتحصيل 1473 غرامة، وتحرير 69 مخالفة .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 1333 مخالفة، و430 مخالفة انتظار خاطئ، و242تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 6 دراجات، وتحصيل مبلغ 11600.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 31 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و15 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


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