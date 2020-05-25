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المرشح الديمقراطى جو بايدن يرتدى قناع طبى فى أول ظهور علنى منذ شهرين

الإثنين، 25 مايو 2020 08:37 م
المرشح الديمقراطى جو بايدن يرتدى قناع طبى فى أول ظهور علنى منذ شهرين جو بايدن
كتبت: نهال طارق

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قام المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بأول ظهور علني له منذ أكثر من شهرين حيث احتفل بيوم الذكرى من خلال وضع إكليلا من الزهور بصحبة زوجته في حديقة المحاربين القدامى بالقرب من منزله، وفقا للديلي ميل.

عندما ظهر بايدن اليوم الاثنين كان يرتدي قناع وجه على عكس الرئيس دونالد ترامب الذي رفض تغطية وجهه في الأماكن العامة كما يقترح مسؤولو الصحة.

كان المظهر علامة فارقة في الحملة الرئاسية التي تم تجميدها إلى حد كبير بسبب تفشي كورونا.

في حين أن الأحداث التقليدية مثل التجمعات والمؤتمرات الرئاسية موضع شك فإن ظهور بايدن يشير إلى أنه لن يقضي الأشهر الخمسة المتبقية حتى الانتخابات بالكامل في المنزل.

بصفته سناتور بالكونجرس ونائب الرئيس السابق يحاول بايدن أن يظهر نفسه كشخص لديه الخبرة لقيادة البلاد للخروج من الأزمة.

 

بايدن ومراته

لقد تكيف بايدن مع تفشي كورونا من خلال بناء استوديو تلفزيوني في منزله والذي استخدمه في الظهور في البرامج الإخبارية  وأحداث حملته الانتخابية الافتراضية التي يشارك فيها من خلال الفيديو كونفرانس.

قلق بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين علانية من أن بايدن يتخلى عن الكثير من تاييد ناخبيه لترامب بالبقاء في المنزل.

بايدن والحاجة

يقول مستشارو بايدن إنهم يخططون للعودة إلى أنشطة الحملة العادية في مرحلة ما ، بما في ذلك السفر إلى دول ساحة المعركة لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم، مفضلين الاستماع لنصيحة خبراء الصحة وتوصيات السلطات بالبقاء في المنزل والبعد الاجتماعي.

ووفقا للتقرير يعد جو بايدن البالغ من العمر 77 عامًا من بين كبار السكان في البلاد الذين يُعتقد أنهم عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا - على الرغم من ذلك فإن ترامب الذي يبلغ 74 عامًا في الشهر المقبل لا يتوقف عن الظهور في الأماكن العامة متجاهلا توصيات خبراء الصحة.


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