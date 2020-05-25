المئات من البريطانيين على الشواطىء على الرغم من قرار الإغلاق.. صور

أ.ش.أ

تجمع المئات من البريطانيين على الشواطيء في بورنموث وساوث إند، خلال عطلة نهاية الأسبوع والراحة البنكية الإثنين بسبب إرتفاع درجة الحرارة.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن ساحل البحر في منطقة دورسيت تجمع فيها ظهر اليوم المئات بعد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف الإغلاق بسبب فيروس كورونا.





وأضافت الصحيفة أن الصور على الشواطيء تظهر بعض العائلات التي لم تطبق قواعد التباعد الإجتماعي وهو ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية أيضا.

وامتلأت الشواطيء في منطقة ساوث إند بمقاطعة إسيكس بالعديد من البريطانيين بسبب الحرارة المرتفعة بعد ظهيرة اليوم.

جاء ذلك بينما توقع خبراء الأرصاد اليوم إرتفاع درجة الحرارة غدا لتصل إلى 26 درجة.

وقال مكتب الأرصاد إن إرتفاع درجة الحرارة سيستمر بعد ظهر اليوم بالإضافة لإرتفاع درجة الحرارة في المناطق البعيدة عن ساحل البحر.