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السيطرة على حريق هائل بمنزل فى قرية ميت غزال بالغربية

الإثنين، 25 مايو 2020 11:07 م
السيطرة على حريق هائل بمنزل فى قرية ميت غزال بالغربية مطافى - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية في الغربية على حريق هائل نشب داخل إحدى منازل قرية ميت غزال التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، دون وقوع إي خسائر .

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من الحماية المدنية في السنطة ، بنشوب حريق هائل داخل إحدى منازل قرية ميت غزال التابعة للمركز ، وعلى الفور تم الدفع 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ، وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وكانت قوات الحماية المدنية في الغربية ، سيطرت على حريق نشب بعقار سكني في منطقة شارع الحلو التابعة لقسم ثان طنطا ، دون حدوث إصابات بشرية .

 

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل منزل سكني بشارع سلامة حجازي بمنطقة شارع الحلو التابعة لقسم ثان طنطا ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية صباح اليوم ، من السيطره على حريق هائل نشب داخل شونة اخشاب بنطاق قرية السملاوية التابعة لمركز زفتي ، وذلك اثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

 

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باندلاع حريق بشونة اخشاب بقرية " السملاوية "بدائره المركز ، وعلى الفور تم الدفع ب 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 


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