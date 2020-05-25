التشيك تفتح جميع معابرها الحدودية مع النمسا وألمانيا

قالت وزارة الداخلية التشيكية اليوم الاثنين إن جمهورية التشيك ستفتح جميع معابرها الحدودية مع ألمانيا والنمسا اعتبارا من غد الثلاثاء وستنهي عمليات التفتيش الشاملة، على الرغم من أن السفر للسائحين الأجانب لا يزال مقيدا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال يتعين على المسافرين حمل أدلة على خلوهم من مرض كوفيد-19 في حين ستواصل الشرطة إجراء فحوص لبعض القادمين.

وقال وزير الداخلية يان هاماتشيك إن بلاده تفاوضت على ترتيبات متبادلة مع الجانبين الألماني والنمساوي.

وبدأت جمهورية التشيك، التي سجلت حتى بعد ظهر اليوم الاثنين 8957 حالة إصابة بفيروس كورونا و315 حالة وفاة، تخفيف القيود في الأسابيع الماضية للسماح بالسفر عبر حدودها لحالات محددة.

وتضمن ذلك أيضا السماح بدخول المسافرين من أجل قضاء الأعمال والطلبة من دول الاتحاد الأوروبي وبعض المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من أجل العمل الموسمي وفي مجالات الرعاية الصحية.