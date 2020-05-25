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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى مليون و637456 وحالات الوفاة 97669

الإثنين، 25 مايو 2020 10:07 م
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى مليون و637456 وحالات الوفاة 97669 كورونا - أرشيفية
رويترز

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 أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و637456 حالة بعد تسجيل 15342 إصابة جديدة منذ إحصائها السابق كما أعلنت أن عدد حالات الوفاة ارتفع بمقدار 620 حالة ليصل الإجمالي إلى 97669 حالة وفاة.

وأجرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذا الإحصاء لحالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 24 مايو أيار وذلك بعد 24 ساعة من إعداد تقريرها السابق.

وليس من الضروري أن تطابق الأعداد التي توردها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع الأرقام التي تعلنها كل ولاية أمريكية على حدة.


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