أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إيقاف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، فضلا عن تقارير خاصة بشأن تطورات فيروس كورونا حول العالم، وتغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

7 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى عزل بنى سويف وارتفاع حالات الشفاء لـ 91

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الاثنين، فى بيان له عن تعافي و خروج 7 حالات جديدة من المستشفى بينهم طفل وجميعهم من محافظة الفيوم، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 91 حالة منذ افتتاح المستشفى فى الخامس من مايو الجارى.





الداخلية: التزام المواطنين بقرارات الحكومة بغلق خدمات الترفيه والمتنزهات



واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، التى تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث كثفت أجهزة الوزارة من إنتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وكذا متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية وطرق الكورنيش ومنع إرتيادها من قبل المواطنين، فضلاً عن تطبيق قرار حظر الحركة فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى التواجد الأمنى الميدانى الفعال للدوريات والخدمات الشرطية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، والتعامل الفورى السريع مع أية بلاغات.





ترامب يعلن تبرعه براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا



ذكر موقع روسيا اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف أنه تبرع براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا، حيث يقوم بالتخلي عن راتبه السنوي بشكل كامل لصالح الحكومة الأمريكية وقال ترامب: "أنا أتخلى، وقد تخليت عن راتبي السنوي، الذي يبلغ 400 ألف - 450 ألف دولار، لصالح الحكومة الأمريكية، والشيك الأخير تم تخصيصه لوزارة الصحة (الأمريكية) لمواجهة كوفيد-19. شرف عظيم".





النائب محمد حبيب: لست مريضا بكورونا وعزلت نفسى بعد إصابة ممرض عيادتى



نفى الدكتور محمد حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه هو من قرر أن يخضع لعزل منزلي، كإجراء احترازى تحسبا للعدوى، وذلك بعد وفاة ممرضه الخاص بعيادته متأثرا بالفيروس، لافتا إلى أنه لم يخالطة منذ 13 يوما .





وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء 6 شهور



أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .





بالأرقام.. انخفاض أسعار أغلى 25 لاعبا فى العالم بسبب كورونا



تسبب فيروس كورونا في انخفاض أسعار اللاعبين، حيث انخفضت القيمة التسويقية لنجوم الكرة العالمية، مما ينذر بحدوث مفاجآت في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتؤكد الأرقام أن اللاعبين الأكبر سناً مثل ميسي انخفضت قيمتهم بنسبة 20%، بينما أن اللاعبين الأصغر سناً مثل مبابي انخفضت قيمتهم بنسبة 10%.

ويستعرض التقرير أبرز الانخفاضات في أسعار نجوم كرة القدم على مستوى العالم:

رئيس وزراء نيوزيلندا تستقبل الزلزال خلال خطابها بضحكة: توجد هزة لطيفة.. فيديو

ظهرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، فى بث مباشر على التليفزيون لمناقشة رفع البلاد المستمر لقيود الفيروس التاجى "كوفيد 19"، عندما ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة قرب العاصمة ويلينجتون، صباح الاثنين، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.





حميات إمبابة تكشف تفاصيل وفاة طبيب بفيروس كورونا: كان مصاب بفشل كلوى



أكد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، وفاة الطبيب محمد عبد الباسط الجابرى بفيروس كورونا المستجد، مشيرا فى تصريحات اليوم، إلى أن الطبيب كان يعاني من أمراض مزمنة "فشل كلوي" وظهرت عليه الأعراض وتم إجراء التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفي العجوزة، حيث تم وضعه في العناية المركزة منذ 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.





وزير البترول: 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات 19 مليار دولار



أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة ما بين عامى 2020-2035 ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

الكهرباء: فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر



أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة رغم فرض حظر التجوال، موكداً أن هذه الفرق مستمرة فى عملها على مدار الساعة خلال أيام العيد للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة وعدم تحميل المواطنين أى أعباء أثناء ساعات الصيام فى ظل بدء ارتفاع درجات الحرارة.





السكة الحديد: الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية تصل الإسكندرية بعد العيد



أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك متوقع وصولها ميناء الإسكندرية بعد إجازة عيد الفطر بداية يونيو المقبل.





الرى ترفع حالة الطوارىء خلال إجازة العيد ولجان لمراقبة كفاءة توزيع المياه



قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، رفع حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر، وتشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، وتكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.

6 مطالب لنقابة الأطباء بعد ضم 320 مستشفى لمنظومة الكشف عن كورونا.. أبرزها توفير مستلزمات الحماية واستبعاد من تجاوز 50 عاما وفحص الفرق الطبية المخالطة للمرضى.. والنقيب يطالب الحكومة ببحث تصنيع أدوات الـPCR محليا



أكدت نقابة الأطباء، إن قرار وزارة الصحة بضم 320 مستشفى عامة ومركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، جيد فى مُجمله، وذلك لتوسيع دائرة العمل على مكافحة الفيروس، وتخفيف الضغط المتزايد عن مستشفيات الحميات والصدر نظرا لتزايد حالات الإصابة فى الفترة الأخيرة، وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك عدة إجراءات محددة لابد من تنفيذها لتجهيز المستشفيات قبل تنفيذ قرار وزارة الصحة، حتى لا يفاجأ الجميع بوجود معوقات أو ارتباك وتضارب، مثلما حدث بمستشفى منشية البكرى، موضحا أن تلك الاجراءات هى: توفير جميع الواقيات الشخصية للطواقم الطبية، وتدريب جميع الطواقم الطبية على دور كل منهم بدقة، كذلك توفير المسحات ومستلزمات العلاج ومكافحة العدوى، وعمل مسارات خاصة داخل المستشفيات "مناطق نظيفة، ومناطق مشتبه بتلوثها".

صور.. العالم هذا الصباح.. ترامب يعود إلى الحياة الطبيعية بمباراة جولف.. ملك هولندا يشارك فى إحياء ذكرى الحرب العالمية باحتفال محدود بسبب كورونا.. جنازة ضابطة بسلاح الجو الكندى بعد سقوط طائرتها



شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث المهمة، والتقطت عدسات الكاميرات، ما تعجز الكلمات عن وصفه، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا الصباح.

الإسكان تسترد 10 وحدات سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات وإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن سحب واسترداد 10 وحدات سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وعودتها لحوزة الجهاز لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون بتحويل هذه الوحدات السكنية لعدد (٢٠ ) محلا تجاريا.





فيديو.. قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم.. حمولتها 24ألف حاوية



رصدت عدسة "اليوم السابع"، عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم، وهى "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكورى "HMM"، قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب، وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا.





الحب أقوى من كورونا.. 30 صورة لخطوبة طبيبين بغرفة العناية المركزة في المنصورة



الحب فى زمن كورونا، أصبح شعارًا تقليديًا يمكن سماعه كثيرًا هذه الأيام فى ظل إصرار الشباب على إتمام خطوباتهم وزيجاتهم، فى تحد لإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعى التى يفرضها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورغم التزام العرسان الجدد بقيود وإجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، لكن التكنولوجيا والأفكار الإبداعية لم تحرمهم من الاستمتاع بفرحة الخطوبة أو حفل الزفاف.

فيديو.. محمد صلاح يقتحم قائمة هدافى أفريقيا فى آخر 10 سنوات



اقتحم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى قائمة هدافى قارة أفريقيا فى كل المسابقات بآخر 10 سنوات بعدما رفع رصيده إلى 202 هدف ليحتل المركز الرابع بالقائمة التى ضمت العديد من الأسماء الرنانة فى القارة السمراء.





ذاكر في البيت.. "اليوم السابع" يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة المنطق.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة



يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.





باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..تأجيل فتح أبواب كنيسة القيامة بالقدس.. ترامب يعلن تبرعه براتبه عن الربع الأول من 2020 لمواجهة كورونا.. وأولى ناقلات الوقود الإيرانية ترسو فى مصفاة بفنزويلا



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"القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية" يكشف نتائج استطلاع جديد: السلوكيات الخاطئة تتصدر أسباب تزايد كورونا بنسبة 75.8%.. و 80.6 % يرون وسائل الإعلام تقوم بالدور التوعوى فى تعريف المواطنين بخطورة الوضع



أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز، ممثلًا فى قسم بحوث وقياسات الرأي العام، استطلاعا حول رصد وقياس الآراء "الجمهور العام، الجمهور الخاص"، فى مستجدات أزمة فيروس كورونا وطرق المواجهة.





دراسة تكشف: مريض كورونا لا ينقل العدوى بعد 11 يوماً من الإصابة



وجد العلماء أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا.





الحكومة البريطانية تعلن بدء المرحلة الثانية لعودة الدوري الإنجليزى



أعطت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لأندية الدورى الإنجليزى الممتاز ودورى الدرجة الأولى الإنجليزى من أجل بدء المرحلة الثانية من خطة استئناف المسابقات المحلية، بعد توقفهما بسبب تفشى فيروس كورونا. ووصلت عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبى الدورى الإنجليزى إلى 8 حالات، وذلك بعدما أعلن الحساب الرسمى للدورى الإنجليزى الممتاز أمس الأحد، فى بيان رسمى، عن حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا بعد 996 اختبارا أجراها من الثلاثاء إلى الجمعة على اللاعبين تمهيدا لعودة التدريبات الجماعية، ومن ثم استئناف مسابقة البريميرليج.