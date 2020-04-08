الحب فى زمن كورونا.. حفل زفاف بالكمامات للعروسين بإيطاليا رغم الحظر.. صور

كتب مايكل فارس

نشرت صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية، ألبوم لزفاف عروسين إيطاليين، رغم الحجر الصحي المنزلي المفروض على البلاد، بسبب تفشى فيروس كورونا، فى ظل إجراءات أمنية مشددة.



زفاف فى زمن كورونا

وعقد العروسان زفافهما بكنسية سالا روسا ديل كامبيدوجليو، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من ارتداء كمامات واقية.



زفاف فى زمن كورونا

والتقطت العروس آنا مرسيليا والعريس أليسيو لاكوانيتي صورا تذكارية بساحة "ماركوس أوريليوس" الإمبراطور الروماني الشهير بالقرن الرابع الميلادى.



زفاف فى زمن كورونا

وقالت آنا، إن زواجهما هو أرخص زفاف، بحسب الصحيفة الإيطالية، متابعة، رتبت شعري وقمت بعمل المكياج، والأظافر، واللباس الذي اشتريته بالفعل ، وأنا هنا، وعلى الغداء؟ ، فالفيروس لم يوقفنا.



زفاف فى زمن كورونا

وقال أليسيو، لقد انتبهنا إلى كل التفاصيل والتدابير الأمنية، وفعلنا كل شيء في المنزل ، مضيفا أن خلال حفل الزفاف وجدا طائرة مسيّرة تحلق فى ساحة الكابيتولين – مقر الزفاف- فاعتقدا أنها تصور فيديو للزفاف ليكتشفها بعدها أنها تابعة للشرطة وأنها ضمن الإجراءات والفحوصات الأمنية.



زفاف فى زمن كورونا

ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملا بالقضاء على وباء كورونا، وفرضت حجرا منزليا على كل البلاد، التي تعد أعلى معدلات إصابة ووفاة فى العالم، فعدد الوفيات 17,127 ، وعدد الإصابات 135,586 بالفيروس حتى اليوم الأربعاء.



زفاف فى زمن كورونا

والأسبوع الماضي، قال رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، قد يزيد بعشرة أضعاف عن الأرقام المعلنة رسميًا، مشيرا إلى أنه مقابل كل نتيجة إيجابية معتمدة رسميًا، هناك عشرة غير معتمدين؛ وهذا يعني أن إيطاليا سيكون لديها أكثر من 600 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وفقًا لتقديرات بوريلي.