مرضى القلب الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا من النساء.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

كشف علماء هولنديون أن الرجال الذين يعانون من قصور في القلب لديهم تركيزات أعلى من بروتين في دمهم يُمكن فيروس كورونا من إصابة الخلايا السليمة لديهم، وهذه النتائج تساعد في تفسير سبب أن الرجال المصابين بأمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بكورونا أو الوفاة بسببه مقارنة بالنساء، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة "التليجراف" البريطانية.

ونظر الباحثون إلى المرضى في الستينيات والسبعينيات من العمر من 11 دولة أوروبية وقاسوا تركيزات البروتين، المعروف باسم ACE2، في بلازما الدم، وهو الجزء السائل من الدم.

ورأى الباحثون أن نتائجهم قد تساعد في تفسير سبب احتمال وفاة الرجال المصابين بقصور في القلب بعد الإصابة بـكورونا أكثر من النساء.

قالت الدكتورة إيزيا ساما، من المركز الطبي الجامعي في جرونينجن في هولندا، ومؤلف الدراسة: "عندما اكتشفنا أن أحد أقوى العلامات الحيوية، وهو ACE2، كان أعلى بكثير عند الرجال منه لدى النساء، أدركت أن هذا يمكن أن يفسر لماذا كان الرجال أكثر عرضة للوفاة من كورونا من النساء ".

وبروتين ACE2 يوجد على سطح الخلايا البشرية وهو يعتبر بوابة لاختراق فيروس كورونا للخلية.

ووجد الباحثون أيضًا أن مستويات ACE2 في الدم لم تتأثر بالأدوية الشائعة الاستخدام لعلاج ضغط الدم.

وقال الدكتور أدريان فورز، أستاذ أمراض القلب في المركز الطبي الجامعي في جرونينجن: "إن نتائجنا لا تدعم وقف هذه الأدوية في مرضى كورونا كما اقترحت تقارير سابقة".

وقام الباحثون بقياس تركيزات ACE2 في عينات الدم المأخوذة من مجموعتين من مرضى قصور القلب ، مع 1485 رجلاً و 537 امرأة في المجموعة الأولى و 1123 رجلاً و 575 امرأة في المجموعة الثانية.

وأشار الفريق إلى أن استنتاجاتهم اقتصرت بشكل أساسي على مرضى قصور القلب الذين لم يكن لديهم فيروس كوروننا هذا يعني أنهم لا يستطيعون توفير صلة مباشرة بين المرض وتركيزات ACE2 في البلازما.

وتعليقًا على البحث، قال البروفيسور إيان هول، مدير مركز نوتينجهام للأبحاث الطبية الحيوية بجامعة نوتينجهام البريطانية، الذي لم يشارك في البحث: "لقد تم إجراء الدراسة بعناية وعدد المواضيع المشمولة كبير بشكل معقول لذا النتائج من المحتمل أن تكون قابلة للتعميم على البيئة الواقعية. "