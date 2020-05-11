اليوم السابع
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الإثنين، 11 مايو 2020 06:24 م
خالد صلاح
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ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت كميات كبيرة من البروتين

الإثنين، 11 مايو 2020 07:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت كميات كبيرة من البروتين البروتين
فاطمة ياسر

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البروتين يعد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو  يحافظ علي إمداده بالبطاقة  والنشاط ، كما أنه يمد الجسم بفيتامين ب، والحديد، والعديد من الأشياء المهمة للجسم، وخلال هذا التقرير، سنتعرف ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت كميات كبيرة من البروتين؟، وذلك وفقا لموقع " thedailymeal.".

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أضرار الإفراط في تناول البروتين، ومنها:

-يتم إختزان الدهون في الجسم
 

عند الإفراط في تناول البروتين يقوم الجسم بأخذ ما يحتاجه منه، ويقوم باختزان الباقي كدهون، ولذا يجب عليك أن تعلم جيدا أن الجسم يحتاج لكميات محددة من البروتين.

-تؤثر على  الكلي
 

عندما تهضم البروتين ، تعمل الكليتان على التخلص من الفضلات في الجسم، وعند تتناول كمية كبيرة من البروتين في وقت واحد ، يمكن أن تصبح الكليتين مجهدتين بسبب التخلص من الفضلات في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لإجهاد الكلي، وزيادة فرص الإصابة بأمراض الكلي.

-زيادة الشعور بالعطش
 

العطش هو علامة على إجهاد الكلى أو تلفها، ويتسبب الإسراف في تناول البروتين، وعمل الكلي بشدة، إلي زيادة فرص الإصابة بالجفاف، وهذا هو السبب في الشعور بالعطش الشديد.

-رائحة النفس الكريهة
 

يقوم الجسم بإصدار مادة  الكيتونات التي تتسبب في خروج رائحة فم كريهة، نتيجة للإسراف في تناول البروتين.

 

- الإنتفاخ
 

من المحتمل أن يتسبب أي طعام يحتوي على نسبة عالية من البروتين في  زيادة فرص الإصابة بعسر الهضم، ولذا يتعرض الشخص بالإصابة بالانتفاخ وتراكم الغازات.

-الشعور بالجوع ليس صحيحا
 

يمكن أن يؤدي تناول المزيد من البروتينات إلى إحداث فوضى في هرمونات الجهاز الهضمي، ولذا تشعر بالجوع الكاذب، فتناول البروتينات يتسبب في الإصابة في عدم القدرة علي تناول الطعام، بسبب أن البروتين صعب في الهضم.

 


البروتين

اضرار البروتين

اضرار كثرة تناول البروتين

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