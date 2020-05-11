اليوم السابع
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الإثنين، 11 مايو 2020 06:23 م
خالد صلاح
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أعراض نقص الحديد جفاف الفم والتعب والإرهاق

الإثنين، 11 مايو 2020 02:00 ص
أعراض نقص الحديد جفاف الفم والتعب والإرهاق اعراض نقص الحديد
فاطمة ياسر

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الحديد يعد من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تتسبب في الحفاظ علي توازنه وحمايته من الهبوط، وعند التعرض لنقص في هذا العنصر الهام يتعرض الجسم للعدد من الأعراض وأيضا المضاعفات .

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday."، إلى أن السبب الرئيسي في التعرض لنقص في نسبة الحديد بالجسم، هو سوء التغذية أي عدم تناول  الأطعمة الغنية بالحديد.

ومن مضاعفات الإصابة بنقص الحديد هو الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، فهذا العنصر يعد من العناصر الهامة لأنه يقوم بنقل الأكسجين من الرئتين إلي الأنسجة، ويقوم أيضا بتخزين الأكسجين في عضلات الجسم.

وأضاف التقرير، أنه في حالة الإصابة بنقص الحديد في الجسم، عليك  تناول الحبوب المعوضة مع الالتزام بنوعيات معينة من الطعام، وتكون غنية بهذا العنصر الهامة للجسم، لتعويض هذا النقص.

أعراض نقص الحديد في الجسم
 

وقد ذكر التقرير المنشور العديد من الأعراض التي تساعد في إكتشاف الإصابة بنقص الحديد في الجسم، ومنها:

-الشعور بالتعب والإرهاق، وهذا الأمر يكون بسبب عدم وصول الأكسجين إلي الأنسجة وعضلات الجم بالشكل الكافي.

-بسبب قلة الأكسجين في الأنسجة والعضلات يتعرض الكثيرون من المصابين بنقص الحديد إلي الشعور بعدم القدرة علي التركيز، والتفكير الجيد، وهذا الأمر يعد من أبرز الأعراض.

-نجد أن الأشخاص المصابين بنقص في الحديد بالجسم، يعانون من الإصابة ببرودة في اطراف الجسم، وذلك بسبب عدم وصول الأكسجين إلي الأطراف.

-ضيق التنفس أيضا يعد من أبرز الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بنقص نسبة الحديد في الجسم، ويكون السبب في إنخفاض نسبة الهيموجلوبين والأكسجين.

-بعض الأشخاص المصابين بنقص في نسبة الحديد بالجسم يعانون من الشعور بألم في الصدر، ويكون السبب هو عدم حصول عضلة القلب علي الأكسجين الذي تحتاجه فتقوم ببذل مجود مضاعف للبحث علي الأكسجين فتتسبب في الشعور بألم الصدر.

-جفاف الفم يعد من أبرز الأعراض التي تشير إلي أن هذا الشخص يعاني من نقص الحديد في الجسم.

-نجد أن بعض الأشخاص المصابين بنقص نسبة الحديد في الجسم، يعانون من شحوب في الوجة، ويكون مائلا للون الأصفر.

-تساقط الشعر أيضا يعد من أبرز الأعراض التي تؤكد حقيقة الإصابة بنقص في نسبة الحديد بالجسم.

 


الحديد

نقص الحديد

نقص الحديد في الجسم

اعراض نقص الحديد في الجسم

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