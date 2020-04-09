اليوم السابع
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41 مليون جنيه لتطهير مجرى النيل وأعمال الرى بمدينة المنصورة

الخميس، 09 أبريل 2020 03:01 م
41 مليون جنيه لتطهير مجرى النيل وأعمال الرى بمدينة المنصورة تطهير مجرى النيل
الدقهلية - شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالحفاظ على المظهر الراقي لمياه نهر نيل المنصورة، وعظم إلقاء اي مخلفات او ملوثات به، حيث أشار إلى أنه تتم عمليات تطهير النيل، واقامة مشروعات بتكلفة 41 مليون و178 ألف جنيه. 

وأوضح محافظ الدقهلية أن تطهير المجري المائي لنهر النيل بالمنصورة شمال فرع دمياط بقيمة 7 ملايين و732 ألف جنيه لمدة عام، بمعرفة الإدارة العامة لحماية نهر النيل وذلك لنزع الحشائش وورد النيل ،والحشائش الغاطسة،والاستفادة من التطهير في تحسين حالة المياه وتحسين المجري المائي للنقل النهري.
 
وأضاف محافظ الدقهلية أن الإدارة العامة لمشروعات الري وترعة السلام بالمنصورة تقوم بتنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم الشرقاوية وكوبري فم ترعة الشرقاوية على خوازيق حمولة 90 طنا بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه المحافظة ليتسير حركة المرور والمواطنين.
 
 
ومن جانبه، أوضح المهندس سعد موسى وكيل وزارة الري بالدقهلية، أن الإدارة العامة لمشروعات الري وترعه السلام بالمنصورة، تقوم بتنفيذ تغطية مواسير"الجنابيات الموازية للبحر الصغير طريق المنصورة طناح " المرحلة الثانية بتكلفة اجمالية 22 مليون و446 ألف جنيه وذلك للحفاظ على المياه وتوسعة وفتح طرق.
 
جاء ذلك فى اطار في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بألفاظ على نهر النيل ونظافته وعدم إلقاء مخلفات فيه،
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

تطهير نهر النيل

تلوث النيل

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