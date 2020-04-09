اليوم السابع
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13 إجراء للبيئة للتعامل مع مخلفات قرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحى.. تعرف عليها

الخميس، 09 أبريل 2020 05:41 م
13 إجراء للبيئة للتعامل مع مخلفات قرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحى.. تعرف عليها الحجر الطبى على قرية المعتمدية
كتبت آية دعبس

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أصدرت وزارة البيئة، مجموعة من القرارات خاصة بالتعامل مع مخلفات قرية المعتمدية، والتى تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها، للتخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن القرية حتى لا تكون مصدرا محتملا لانتشار العدوى.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أبرز قرارات وزارة البيئة للتعامل مع قرية المعتمدية: 
 
1- تخصيص خلية دفن بمقلب شبرامنت لاستقبال مخلفات قرية المعتمدية.
 
2- تخصيص سيارة لتطهير المعدات بعد خروجها من القرية.
 
3- التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة، وتجهيز جير حى لتغطية المخلفات.
 
4- إنشاء حفرة بمقلب شبرامنت، تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية.
 
5- استخدام الجير الحى، في قاع الحفرة ومع كل عمليات دفن المخلفات مع مراعاة أعمال التغطية المستمرة للمخلفات.
 
6- يراعى في إختيار موقع الحفرة أن يكون عكس إتجاه الريح السائدة.
 
7- وضع آلية للقضاء على الحشرات والقوارض التي يمكن أن تعبث بالمخلفات مما يؤدى إلى إنتشار العدوى بفيروس كورونا، كوفيد 19.
 
8- إلزام العاملين فى المخلفات بارتداء معدات وقائية لا تسمح بالنفاذية، والالتزام بالغسيل الدائم للايدي بالماء والصابون، وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية اثناء العمل نهائيا، وعدم التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا.
 
9- عدم النبش بالمخلفات مطلقاً في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها  خارج أماكن العمل.
 
10- إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم، لكافة المعدات المستخدمة فى عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية.
 
11- منع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولاً بأول. 
 
12- منع استقبال المحطة الوسيطة بكرداسة، أية مخلفات من المتولد اليومي للقرية حاليا، ليتم نقلها على الفور إلى المكان المخصص لها بالمقلب.
 
13- دعمت وزارة البيئة المحطة الوسيطة بعدد من المعدات لرفع كفاءة العمل بها، "لودر كبير، 2 سيارة قلاب".
 
 

مخلفات المعتمدية

قرية المعتمدية

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