100يوم على الوباء .. اعرف ماذا تفعل الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

مر اليوم 100 يوم بالتمام والكمال، منذ إبلاغ الصين عن الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا، التي استطاعت اليوم إلى مواجهة ذلك الوباء بالالتزام التام من قبل الشعب الصينى بالإجراءات الاحترازية واستخدام التكنولوجيا في مواجهة ذلك المرض اللعين الذى مازال يفتك بحياة الآلاف في مختلف أنحاء العالم.

المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قال عبر حسابه بموقع تويتر:"يصادف اليوم 100 يوم منذ ذلك الحين تم إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لما نسميه فيروس كورونا من دولة الصين، حيث أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص وفقد حوالي 80 ألف شخص حياتهم..هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية ويتطلب استجابة كاملة من الحكومة والمجتمع".

