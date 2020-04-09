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100يوم على الوباء .. اعرف ماذا تفعل الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 04:27 م
100يوم على الوباء .. اعرف ماذا تفعل الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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مر اليوم 100 يوم بالتمام والكمال، منذ إبلاغ الصين عن الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا، التي استطاعت اليوم إلى مواجهة ذلك الوباء بالالتزام التام من قبل الشعب الصينى بالإجراءات الاحترازية واستخدام التكنولوجيا في مواجهة ذلك المرض اللعين الذى مازال يفتك بحياة الآلاف في مختلف أنحاء العالم.

المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قال عبر حسابه بموقع تويتر:"يصادف اليوم 100 يوم منذ ذلك الحين تم إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى  لما نسميه فيروس كورونا  من دولة الصين، حيث أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص وفقد حوالي 80 ألف شخص حياتهم..هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية ويتطلب استجابة كاملة من الحكومة والمجتمع".

وأضاف، قائلاً :" إن منظمة الصحة العالمية تعمل ليلا ونهارا لمحاربة  كورونا  COVID19 في 5 مجالات رئيسية وهى:   دعم الدول للمواجهة والاستجابة، وتقديم معلومات دقيقة ومحاربة الوباء، وضمان توريد المعدات الطبية للعاملين  في مجال الصحة، وتدريب وتعبئة العاملين في المجال الصحة، وتسريع عمليات البحث والتطوير".

المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس
المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس

يشار إلى أنه احتشد الزعماء الأفارقة وراء مدير منظمة الصحة العالمية الإثيوبي الجنسية وذلك بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهدد بوقف مساهمة بلاده في تمويلها، حيث اتهمام بالتركيز على الصين أكثر مما ينبغي وإصدار نصائح سيئة بشأن وباء كوفيد-19.

وقال سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا، الذي يرأس بلده الاتحاد الأفريقي، إن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أبدى "قيادة استثنائية... منذ المراحل المبكرة جدا لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة"

وكتب بول كاجامي رئيس رواندا على تويتر أن مدير منظمة الصحة "يحظى بثقة مطلقة ودعم تام من أفريقيا" فيما حث موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الزعماء على التركيز على مكافحة كوفيد-19 وقال إن المحاسبة سيحين وقتها لاحقا.

 

 


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