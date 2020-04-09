اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 03:09 م
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الزعماء الأفارقة يلتفون حول مدير منظمة الصحة بعد انتقادات ترامب

الخميس، 09 أبريل 2020 01:44 م
الزعماء الأفارقة يلتفون حول مدير منظمة الصحة بعد انتقادات ترامب منظمة الصحة العالمية
رويترز

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احتشد الزعماء الأفارقة وراء مدير منظمة الصحة العالمية الإثيوبي الجنسية وذلك بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهدد بوقف مساهمة بلاده في تمويلها.

واتهم ترامب منظمة الصحة يوم الثلاثاء بالتركيز على الصين أكثر مما ينبغي وإصدار نصائح سيئة بشأن وباء كوفيد-19.

وقال سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا، الذي يرأس بلده الاتحاد الأفريقي، في بيان مساء أمس الأربعاء إن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أبدى "قيادة استثنائية... منذ المراحل المبكرة جدا لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة".

وأضاف "يدعو الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي للتكاتف من أجل دعم جهود المدير العام وأسرة منظمة الصحة العالمية بأكملها أثناء قيادتهم الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء".

وكتب بول كاجامي رئيس رواندا على تويتر أن مدير منظمة الصحة "يحظى بثقة مطلقة ودعم تام من أفريقيا" فيما حث موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الزعماء على التركيز على مكافحة كوفيد-19 وقال إن المحاسبة سيحين وقتها لاحقا.

ورفض تيدروس تلميح ترامب بأن المنظمة "تركز على الصين" في جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال أمس الأربعاء "نحن على تواصل وثيق مع كافة الدول دون تمييز" مضيفا أن المنظمة "تطلع العالم على أحدث البيانات والمعلومات والأدلة".

وتشكل أفريقيا نسبة قليلة من عدد حالات الإصابة بالمرض على مستوى العالم لكن بلدانها تشعر بتأثير الأزمة حيث من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات مما يشكل تهديدا لنحو 20 مليون وظيفة.

وقال تيدروس للدبلوماسيين في جنيف اليوم الخميس "فرصة احتواء الفيروس على المستويين الوطني والمحلي تتقلص في الكثير من البلدان... عدد حالات الإصابة في أفريقيا قليل نسبيا الآن لكنه يزيد على نحو متسارع".

 


ترامب

منظمة الصحة

الزعماء الأفارقة

كورونا

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