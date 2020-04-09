"يمكننا حماية العالم من كورونا".. هكذا تحدث مدير الصحة العالمية لماكرون

كتب هيثم سلامة

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مناقشة المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطور الوباء كورونا في العالم، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا لمقاومته وتسريع عملية البحث عن لقاح.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه بموقع تويتر:"مناقشة مع الدكتور تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، حول تطور الوباء في العالم ، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا ، وتسريع البحث عن لقاح وكذلك التحضير لمبادرة بشأن أفريقيا".



مدير منظمة الصحة العالمية عبر تويتر

من جانب آخر، قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:" شكرا حزيلا للرئيس إيمانويل ماكرون، لدعوة المثمرة للغاية اليوم فيما يتعلق بالبحث عن لقاء وعلاج فيروس كورونا COVID19 وكيفية مساعدة الدول الأفريقية على مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل. معًا ، يمكننا حماية العالم.".

يشار إلى ان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أبدى دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية فى اتصال مع مديرها، وذلك بعد يوم من انتقاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمنظمة الدولية.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لرويترز "أكد (ماكرون) على ثقته ودعمه للمنظمة ورفض الزج بها فى حرب بين الصين والولايات المتحدة".

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عدم تسييس أزمة فيروس كورونا المستجد بعد انتقادات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وفى وقت مبكر من صباح اليوم، وصف هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، تفشى فيروس كورونا المستجد فى القارة بأنه "مقلق للغاية"، وحث الحكومات على "توخى الحذر البالغ" قبل تخفيف الإجراءات التى تفرضها للحد من انتشاره.

وقال كلوج فى مؤتمر صحفى افتراضى "الارتفاع الكبير فى حالات الإصابة عبر الأطلسى يعطى صورة لا تزال تثير قلقا بالغا فى أوروبا. ما زال الطريق طويلا أمامنا".