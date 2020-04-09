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وكيل صحة الشرقية يزور مستشفي الحميات والصدر و يعلن توفير جهازي تنفس صناعى

الخميس، 09 أبريل 2020 04:42 م
وكيل صحة الشرقية يزور مستشفي الحميات والصدر و يعلن توفير جهازي تنفس صناعى وكيل صحة الشرقية يزور مستشفيي الحميات والصدر
الشرقية - إيمان مهنى

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زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، مستشفيي حميات الزقازيق، والأمراض الصدرية، لمؤازرة الفريق الطبي بالمستشفيات، والاطمئنان علي الحالة الصحية للمرضي المتواجدين بالمستشفي، وفي جو من الترابط والتعاون والروح القتالية.

وأكد وكيل الوزارة للفريق الطبي علي دعم القيادة السياسية، ودعمه الكامل لهم، مع تواجده، وتواصلهم المباشر معه في أي وقت لأي عضو في الفريق الطبي، والذين أكدوا استعدادتهم الكامل للتعامل مع جميع الحالات، وفي مختلف الأوقات، والقيام بواجبهم علي مدار الساعة.

 
وأثناء زيارة وكيل الوزارة لمستشفي الأمراض الصدرية تبين قيام مديرة مؤسسة التكافل الإجتماعي بالشرقية وأمين الصندوق بالتبرع بعدد ٢ جهاز تنفس صناعي للمستشفي، وقدم وكيل الوزارة الشكر للمؤسسة علي دعمهم المستمر، مشيداً بدور رجال ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات المحافظة، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
 
وتابع وكيل الوزارة تدريب الفريق الطبي بالعناية المركزة علي الأجهزة الجديدة، كما اطمأن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالعناية المركزة، وتم التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية من الواقيات الشخصية والمطهرات وغيرها، وتوزيع المستلزمات الوقائية يومياً علي الفريق الطبي بكميات كافية، مع التشديد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.
 
كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطهير التي قامت بها الإدارة الصحية بالزقازيق، ورش مختلف الأماكن بكل مستشفي، وقام وكيل الوزارة بعقد إجتماع مع إدارة مستشفيات الصدر والحميات، وتم مناقشة خطة العمل ووضع الحلول المناسبة لأية معوقات، ووضع سيناريوهات لأي مستجدات تخص فيروس كورونا المستجد، كما أكد وكيل الوزارة علي دور مسئولي الجودة، ومكافحة العدوي، ومسئولي الإعلام، والعلاقات العامة، بوضع إرشادات موضحه أماكن تقديم الخدمة المختلفة بالمستشفيات، وأيضاً الإرشادات التوعوية بمختلف أنحاء المستشفي.
 
 
 
وكيل صحة الشرقية يزور مستشفيي الحميات والصدر (1)
 
 
وكيل صحة الشرقية يزور مستشفيي الحميات والصدر (2)
 
 
وكيل صحة الشرقية يزور مستشفيي الحميات والصدر (3)
 
 
وكيل صحة الشرقية يزور مستشفيي الحميات والصدر (4)
 
 
وكيل صحة الشرقية يزور مستشفيي الحميات والصدر (5)
 
 
 

 


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