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وفاة الأنبا يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر

الخميس، 09 أبريل 2020 09:20 م
وفاة الأنبا يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر الانبا يوسف حنوش
سارة علام

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن وفاة الأنبا يوسف حنوش مطران السريان الكاثوليك بمصر، على أن تعلن الكنيسة ترتيبات صلاة الجنازة في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن المطران يوسف حنوش المسئول عن الطائفة في مصر فقد وُلِد بالقاهرة في 27 مارس سنة 1950م، وتعلَّم في المدرسة اليوسفية للروم الكاثوليك ثم مدرسة القديس ميخائيل ثم معهد السالزيان (دون بوسكو) بروض الفرج، والتحق بإكليريكية المعادى فحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت، وسيم كاهنا في يونيو سنة 1976م، وعُيّن راعيًا لكاتدارئية السيدة الورديَّة ثم مديرًا لمدرسة القديس ميخائيل، ثم راعيًا لكنيسة القديسة كاترينا بمصر الجديدة، وفي سنة 1990 حصل على درجة الأسقفية وعُيّن وكيلًا للمطرانية. ثم مطرانًا للقاهرة ونائبًا بطريركيًا للسودان.

كانت الكنائس التى تتبع التقويم الغربي قد احتفلت اليوم، الخميس، بخميس العهد المعروف أيضا باسم خميس الأسرار، وذلك من خلال صلوات تبث على صفحات الكنائس أونلاين، التزاما بقرار غلق الكنائس منعا للتجمعات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا

خميس العهد ويعرف أيضاً بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار وهو عيد مسيحي أو يوم مقدس يسبق عيد الفصح؛ وهو ذكرى العشاء الأخير ليسوع المسيح مع تلاميذه (وفقًا للإنجيل الكنسي). وهو اليوم الذى غسل فيه يسوع أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو وترك لهم وصيته. ويقوم الكاهن فى كثير من الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بغسل أرجل المصليين ورشمهم بالزيت في هذا اليوم. أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على يسوع ليلاً بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف وفقًا للرواية المسيحية.

وفى القدس، ولأول مرة امتنعت الأراضي الفلسطينية المقدسة عن استقبال آلاف الزوار المسيحيين الذين اعتادوا زيارة الأماكن المقدسة بعد أن منعت إسرائيل طقس التقديس هذا العام وأغلقت المطارات بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا


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