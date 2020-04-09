وزير الصحة التركى يعترف: وفيات كورونا 908 حالات وأكثر من 28 ألف إصابة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا عن آخر أعداد حالات كورونا، وقال إن عدد وفيات كورونا وصل إلى 908 حالات وفاة مرتفعا بذلك 96 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.

وبحسب صحيفة يني جازيتاسي، أعلن وزير الصحة التركي عن ان حالات الإصابة قد وصلت إلى ٢٨ ألف و ٥٧٨ حالة إصابة مرتفعه بذلك ٤ آلاف و ٥٦ حالة في آخر ٢٤ ساعة.

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، الأربعاء.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعد كبير فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.