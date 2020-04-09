اليوم السابع
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وزير التعليم: الطالب يختار مشروعا ضمن قائمة 4 أبحاث لإعداده بالمرحلة الابتدائية

الخميس، 09 أبريل 2020 02:33 م
وزير التعليم: الطالب يختار مشروعا ضمن قائمة 4 أبحاث لإعداده بالمرحلة الابتدائية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل، الذى يعد شرطًا لانتقال الطلاب (فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى) إلى السنة التعليمية التالية.



وقال الدكتور طارق شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذرى فى عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.



 وأوضح الدكتور طارق شوقي، عدة نقاط مهمة، وهي كالتالي:

- المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى الصف السادس).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 4 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

- المرحلة الإعدادية (من الصف الأول إلى الصف الثالث).. يختار الطالب مشروع بحثي من أحد 3 مشروعات مقترحة من وزارة التربية والتعليم لتنفيذه، ويقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب).

-  عناصر المشروع البحثي تتكون من: (العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع) بالإضافة إلى كتابة الرقم التعريفي (الكود) الخاص بالطلاب الذين شاركوا في إعداد المشروع.

- كل موضوع للمشروع البحثي المقترح من الوزارة مرفق معه إرشادات عامة لكيفية تنفيذه فضلاً عن تصميم نماذج للمشروع البحثي لتسهيل الأمر على الطالب يستطيع من خلاله ملئ الخانات بما هو مطلوب وفقًا لموضوع البحث.

- جميع المواضيع المقترحة للمشروع البحثي تم اختيارها بناءً على مخرجات التعلم لكل مرحلة دراسية ولها مرجعية في كتاب المدرسة وعلى المكتبة الإلكترونية (https://study.ekb.eg)، وينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).

- تسليم المشروع البحثي: هناك طريقتان، الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org)، والثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني (صورة إلكترونية "سكانر") وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

كما استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم معايير تقييم المشروعات واعتباره (مقبولا، أو غير مقبولا) وهي كالتالي:

- كتابة عنوان جذاب للمشروع
- عرض المشروع بطريقة منظمة وفقًا للنماذج المعدة مسبقًا
- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة سواء من كتاب المدرسة أو المكتبة الرقمية.
- عدد الكلمات المحدد لكل مشروع بحثي.
- الإلتزام بجميع محاور المشروع البحثي.
- مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.
- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلاً عن هذا المشروع.
 

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن مفاجأة جديدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأبنائنا الطلاب وهي "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية" لبث مراجعات ودروس لطلاب المرحلة الإعدادية (الصف الثالث) والمرحلة الثانوية (الصف الأول والثاني والثالث) تباعًا باستخدام أحدث الوسائل التقنية وسيتم إضافة باقي المراحل الدراسية، ويمكن زيارتها عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg.
 

وأضاف شوقي، أن المنصة مزودة بجدول مواعيد لبث الدروس الخاصة لكل مرحلة دراسية في فصول افتراضية، مشيرًا إلى أن الفصل الافتراضي يصل سعته إلى 10 آلاف طالب، كما أنه سيتم تسجيل هذه الدروس ووضعها على الموقع الخاص بالوزارة.

ووجه شوقي رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائلاً: "نبذل أقصى مجهود لدينا ونعمل ليلاً ونهارًا للوصول إلى أبسط الطرق لتعليم الطلاب، وعليه فإن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يستغل الطلاب في المشروعات البحثية".


 

خطوات البحث (1)
خطوات البحث (1)

 

خطوات البحث (2)
خطوات البحث (2)

 

 

خطوات البحث (3)
خطوات البحث (3)

 

 

خطوات البحث (4)
خطوات البحث (4)

 

 

خطوات البحث (5)
خطوات البحث (5)

 

 

خطوات البحث (6)
خطوات البحث (6)

 

 

خطوات البحث (7)
خطوات البحث (7)

 

 

خطوات البحث (8)
خطوات البحث (8)

 


 


التربية والتعليم

المشروعات البحثية

اخبار مصر

اخبار مصرية

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