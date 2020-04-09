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وزيرة البيئة: تيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات بمدفن العبور لعدم تراكمها

الخميس، 09 أبريل 2020 02:08 م
وزيرة البيئة: تيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات بمدفن العبور لعدم تراكمها جانب من الاجتماع لمناقشة الوضع الحالي لمدفن العبور
كتبت آية دعبس

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، اجتماعا عاجلا مع  كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة وممثلى وزارات التنمية المحلية والدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية، لمناقشة الوضع الحالى لمدفن العبور وضبط سير العمل به، خاصة فى ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ومنها التخلص الآمن من المخلفات. 
 
وناقش الاجتماع أوضاع المدفن الذى تصل مساحته إلى 130 فدان مقسمة على محافظتى القاهرة والقليوبية وضرورة ضبط سير العمل به بما يضمن عدم تراكم المخلفات، وتيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التنسيق لضمان ادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، والتأكد من توافر مهمات الوقاية للعاملين بالمدفن، بالإضافة إلى تدريب مسئولي استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن معها وإجراءات دفنها. 
 
كما شددت الوزيرة على ضرورة تخصيص مسئولين عن استقبال مخلفات كل من القاهرة والقليوبية بحيث يكون كل منهم مسئول عن استقبال مخلفات الجهة المعنى بها وتوجيهها للأماكن المناسبة، وتقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد تقرير عاجل حول وضع المخلفات بالمدفن وحلول مقترحة للمشكلات المرصودة، واحتياجات كل من محافظتى القاهرة والقليوبية لنتمكن من إدارة عملية الدفن الخاصة بمخلفاتها. 
 
كما أكد محافظا القاهرة والقليوبية على التعاون الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بالمدفن، وتنظيم عملية استقبال المخلفات به لضمان دقة العمل.
 
وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم لمتابعة الموقف في إطار الدور الرقابي لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة للمخلفات.
 
كانت قد أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء الماضى، جولة تفقدية لمدفن العبور برفقة عدد من قيادات وزارة البيئة، للوقوف على عملية التخلص الآمن من المخلفات بمحافظة القاهرة، ولاحظت الوزيرة وجود بعض الاشتعالات، حيث وجهت على الفور بالسيطرة عليها واطفائها وتغطيتها، وتم إحضار المعدات اللازمة والتعامل مع تلك الاشتعالات فى حضور وزيرة البيئة للتأكد من السيطرة عليها.

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