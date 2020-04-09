واشنطن تهدّد بمنع مؤسسة الاتصالات الصينية من العمل فى الولايات المتحدة

هددت واشنطن بمنع مؤسسة الاتصالات الصينية من العمل فى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.
وكان إحصاء لرويترز، كشف أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700 اليوم الخميس، رغم وجود مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.
وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة أرقاما قياسية جديدة يومى، الثلاثاء والأربعاء، حيث يتم تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم، بحسب إحصاء رويترز
وأجابت الخبيرة الطبية في البيت الأبيض الأمريكي: "نجري سلسلة من التحقيقات الواضحة حول ما حدث في واشنطن ولوس أنجلوس وماذا يعني ذلك وكيف تبقي عدد الحالات منخفضًا".
وقالت بيركس: "نحن نتطلع أيضًا بعناية إلى طرحه ونأمل أن نجري قريبًا خلال 10 إلى 14 يومًا اختبار الأجسام المضادة حتى نتمكن من معرفة عدد الأمريكيين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة".
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