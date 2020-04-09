مغادرة حالتين جديدتين مستشفى العزل بأسوان بعد شفائهما من "كورونا"

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

خرجت، اليوم الخميس، حالتان جديدتان من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، وهما: "س.م. إ" 66 سنة، وشقيقتها أحلام، 69 سنة، من نجع العمراب بقرية الجزيرة بمدينة أسوان".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.