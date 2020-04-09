اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 10:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مغادرة حالتين جديدتين مستشفى العزل بأسوان بعد شفائهما من "كورونا"

الخميس، 09 أبريل 2020 09:50 م
مغادرة حالتين جديدتين مستشفى العزل بأسوان بعد شفائهما من "كورونا" مستشفى أسوان التخصصى للعزل
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرجت، اليوم الخميس، حالتان جديدتان من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، وهما: "س.م. إ" 66 سنة، وشقيقتها أحلام، 69 سنة، من نجع العمراب بقرية الجزيرة بمدينة أسوان".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.
 
 
وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.
 
وأضافت أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

كورونا

مستشفى العزل

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رغم وقف اللقاء الجماهيرى.. المواطن يسأل ومحافظ أسوان يجيب.. اللواء أشرف عطية يجيب على 10 أسئلة واستفسارات للمواطنين بالمحافظة.. غلاء الأسعار والأقساط البنكية أبرزها.. و"لعب الكورة" أغرب الشكاوى.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 09:01 م

صور.. تعقيم وتطهير متحف النيل بأسوان ضد "كورونا"

الخميس، 09 أبريل 2020 08:57 م

تفاصيل وصول "كورونا" إلى مركز مجدى يعقوب.. مركز القلب يعلن إصابة 3 عاملين ومريض.. والدة طفل من "البحيرة" سبب نقل الإصابة لأسوان.. "الصحة" تؤكد: الحالات المخالطة "اشتباه" ولم تظهر نتائج فحوصاتها حتى الآن

الخميس، 09 أبريل 2020 03:38 م

محافظة أسوان تعلن اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس، 09 أبريل 2020 01:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة