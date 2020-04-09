مصرع 29 شخصا وإصابة 653 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

الجزائر أ ش أ

لقى 29 شخصا مصرعهم، وأصيب 653 آخرون نتيجة 611 حادثا مروريا خلال الفترة من 22 إلى 28 مارس الجاري.

وبحسب حصيلة أعلنتها الحماية المدنية الجزائرية، فإن أكبر حصيلة للحوادث المرورية شهدتها ولاية المسيلة؛ حيث لقى ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون فى 21 حادثا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وأضافت أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ579 تدخلا لإخماد 380 حريقا مختلفا، بالإضافة إلى 8090 تدخلا - خلال نفس الفترة - لتغطية 6913 عملية إسعاف ، وإنقاذ أشخاص فى خطر.