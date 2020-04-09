مصادر: السفير الأمريكى لدى كوريا الجنوبية يناقش خططا للاستقالة

أبلغت خمسة مصادر رويترز أن سفير الولايات المتحدة لكوريا الجنوبية هاري هاريس، قال في أحاديث خاصة إنه لا يعتزم البقاء بعد الانتخابات الرئاسية سواء فاز الرئيس دونالد ترامب بفترة ولاية جديدة أم لا.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية المسألة إن هاريس (40 عاما) الذي كان جنديا في البحرية الأمريكية وبدأ عمله في سول بعدما عينه ترامب في 2018، عبر عن إحباط متزايد من التوترات التي شابت فترة توليه منصبه.

وقال مصدر على معرفة مباشرة بالمسألة "يريد البقاء حتى نوفمبر فحسب وألا يخدم لفترة ثانية حتى لو فاز بها ترامب".