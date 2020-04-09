اليوم السابع
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"مركز الخارجة": 1300 كشاف ليد موفر للطاقة لإنارة شوارع الأحياء السكنية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:38 م
"مركز الخارجة": 1300 كشاف ليد موفر للطاقة لإنارة شوارع الأحياء السكنية وصول 1300 كشاف ليد موفر للطاقة لإنارة شوارع الأحياء السكنية بالخارجه
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن وصول 1300 كشاف ليد موفر للطاقة ضمن المرحلة الرابعة للبروتوكول القائم بين (الهيئة العربية للتصنيع- وزارة المالية- وزارة التنمية المحلية- وزارة الكهرباء) كدفعة اولى لمركز الخارجة سيتم توزيعها على احياء المدينة ضمن الخطة التى سيتم الاعلان عنها .

وكان رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، أعلن مؤخرا عن بدء تنفيذ خطة تستهدف إعادة استغلال واستخدام أعمدة الإنارة والكهرباء بالطرق السريعة بزمام المركز.

أكد الطماوي، أن الخطة تستهدف فك وتركيب هذه الأعمدة بما يسمح استغلالها في إنارة المناطق المحرومة داخل مدينة الخارجة والقرى، من خلال إعادة توزيع هذه الأعمدة وتركيب كشافات موفرة للطاقة " ليد" وتشغيلها في المناطق النائية في أطراف المدينة مثل حي السلخانة والبري، إضافة إلي المناطق المترامية الأطراف في القرى التابعة للمركز.

أضاف، أن المركز استكمل العمل في إعادة استغلال واستخدام أعمدة الإنارة ، في إطار ترشيد النفقات واستغلال إمكانيات الوحدة المحلية للمركز الاستغلال الأمثل.

وفى سياق متصل أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه جرى دعم محطة محولات كهرباء الخارجة بمحولين جديدين وذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لرفع كفاءة المحطة وإستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة.

وقال المهندس محمد كامل وكيل قطاع الكهرباء بالمحافظة أنه يجري حاليا دخول المحولين الخدمة لزيادة قدرة المحطة إلى ١٧٠ (م. ف. أمبير) بدلاً من ١٤٠ (م. ف. أمبير)

 

 

 


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