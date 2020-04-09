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مدير الصحة العالمية يستشهد بكلمات عجوز أمريكية ناجية من كورونا.. اعرف قصتها

الخميس، 09 أبريل 2020 12:26 ص
مدير الصحة العالمية يستشهد بكلمات عجوز أمريكية ناجية من كورونا.. اعرف قصتها الأمريكية آنا فورتوناتو الناجية من كورونا
كتب هيثم سلامة

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فى مشهد معبر عن التفاؤل وتجاوز أزمة فيروس كورونا، ضرب مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، المثل بامرأة تبلغ من العمر 90 عاما، تعيش بولاية نيويورك الأمريكية مثلا فى الإصرار والعزيمة القوية لمواجهة الفيروس، وطالب متابعوه عبر السوشيال ميديا أن تكون قصتها بمثابة تذكير بأننا نستطيع التغلب وهزيمة فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم، عبر حسابه بموقع تويتر: "قصة ملهمة من آنا، 90 عامًا من لونج آيلاند، مقيمة في مدينة نيويورك: (إذا فعلت ذلك، يمكنك القيام بذلك).. دع قصتها تعمل بمثابة تذكير بأننا نستطيع وسوف نتغلب على كورونا فيروس COVID19 معًا!".

مدير منظمة الصحة العالمية
مدير منظمة الصحة العالمية

وجهت الأمريكية آنا فورتوناتو، الناجية من فيروس كورونا وتبلغ من العمر 90 عامًا، رسالة إلى المرضى، حيث قالت: "لا تخف.. لا تيأس.. استمر في القتال، واتخذ هذا الموقف الإيجابي، انهضوا من السرير.. لا تبقى في السرير طوال الوقت.. وأريد أن أقول لهم أنا فعلت ذلك، إذن يمكنك فعل ذلك".

المرأة الناجية
آنا فورتوناتو ناجية من كورونا 

وقالت المرأة فى لونج آيلاند بمدينة نيويورك الأمريكية، ابنة المهاجرين الإيطاليين: "في المستشفى قالوا إنني معجزة.. ربما كنت كذلك.. لكنى عملت على ذلك".

بدأت فورتوناتو تشعر بالمرض في 13 مارس الماضى، وعلى الرغم من معرفتها بانتشار وباء كورونا في العالم إلا أنها لم تفكر أبدا فى إصابتها بالفيروس، حيث قالت لابنتها تيريزا جوند عبر الهاتف: "أعانى من التهاب في الحلق، لكنها مجرد برد.. سأكون بخير".

وأوضح التقرير، خلال عطلة نهاية الأسبوع: "ازداد سعالها سوءًا، الأمر الذى جعل ابنتها تستدعى سيارة إسعاف وتم نقلها إلى المستشفى".


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