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محافظ كفر الشيخ ونائبه يتبرعان بـ20% من رواتبهما لدعم العمالة غير المنتظمة

الخميس، 09 أبريل 2020 03:48 م
محافظ كفر الشيخ ونائبه يتبرعان بـ20% من رواتبهما لدعم العمالة غير المنتظمة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالتبرع بـ20% من رواتبهما لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، فى ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية الاستمرار فى متابعة تطبيق كافة القرارات التى تم اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد ضرورة الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعياً لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصاً على سلامة جميع العاملين.

 

ومن جانبه، دعا نائب محافظ كفرالشيخ، كافة فئات المجتمع الحكومية والشعبية بالمساهمة فى صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة فى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

 

 


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