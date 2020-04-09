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محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الإقليمى لمناقشة أزمة كورونا .. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 06:31 م
محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الإقليمى لمناقشة أزمة كورونا .. صور محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا
قنا- وائل محمد

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ترأس اليوم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس الصحة الإقليمي بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بحضور اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر نائب محافظ  قنا، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات الجامعية والعامة والمركزية ومديري الإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالإضافة إلى حضور كل من نقيب الأطباء والأسنان والصيادلة، والعلاج الطبيعى، والممرضين والبيطريين، ووكيل وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات التنفيذية.

 

1 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا
1 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا

في بداية الاجتماع، استعرض الداودي خطة مديرية الصحة  في التعامل مع المصابين  بفيروس كورونا المستجد بدء من عمليات سحب العينة من المصاب مرورا بطرق العلاج والوقاية والعزل، لافتا إلى أنه تم تزويد عدد من المستشفيات بـ 8 أسرة عناية مركزة و6 أجهز تنقس صناعى، وتم تدريب الأطباء على التعامل معها من قبل متخصصين من الجامعة، مضيفا الي انه تم وصول جهاز pcr الخاص بتحليل فيروس كورونا بالمحافظة الذي من شانه يوفر كثير من الوقت في الكشف عن المصابين.

 

2 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا
2 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا

 

 كما أكد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة توحيد كافة الجهود وتبادل الرؤى للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل عام  وفيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بشكل خاص، مشيرا الى انه تم تجهيز مستشفى قفط التعليمى للعمل كمستشفى حجر صحى، وان مديرية الصحة بقنا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية المترددين على مستشفياتها من الإصابة كصرف العلاج على نفقة الدولة واللبان الاطفال، ووسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة اشهر مقدما.

3 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا (2)
3 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا (2)

واضاف الدوادي ان معدلات الاصابة بفيروس كورونا بالمحافظة طبيعية وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مؤكدا ان المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات  في حالة تزايد معدل الاصابة ، واوصي محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

5 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا
5 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا

 

4 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا
4 محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الاقليمي لمناقشة أزمة كورونا

 

 

 

 


فيروس كورونا

محافظة قنا

اخبار محافظات

مجلس الصحة الاقليمي

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