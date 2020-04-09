محافظ بورسعيد : تكثيف حملات التعقيم داخل المخابز و الأسواق على مدار 24 ساعة

وجه اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الخميس، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم داخل أماكن التى تشهد تجمعات على مدار اليوم كالأسواق والمخابز والمؤسسات العامة بما يضمن سلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى أماكن التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد .

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، اليوم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد .

وشدد محافظ بورسعيد علي رؤساء الاحياء الاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتركيز علي الاعمال التي تساهم في رفع الروح المعنوية لدي المواطن والسيطرة علي الاسواق ، كما وجه رؤساء الاحياء بعمل مجموعات وخطة عمل لأعمال النظافة وازالة الاشغالات والتعديات واعمال التطهير علي مدار اليوم فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات الفيرس المستجد

كما أكد محافظ بورسعيد على قيام رؤساء الاحياء بحصر جميع العمالة الغير منتظمة بنطاق المحافظة لحصولهم على المنحة الاستثنائية التى اقرتها الدولة خلال هذه المرحلة الصعبة ، مشيرا أن الجهات المعنية وضعت إجراءات لضمان صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير منتظمة بسلامة وأمان وحرصا على تحقيق الصالح العام خلال هذه المرحلة ، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام من قبل المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تساهم فى الحد من انتشار العدوى والخروج من هذه المرحلة بسلام .