محافظ بورسعيد : تكثيف حملات التعقيم داخل المخابز و الأسواق على مدار 24 ساعة

وجه اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم الخميس، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم داخل أماكن التى تشهد تجمعات على مدار اليوم كالأسواق والمخابز والمؤسسات العامة بما يضمن سلامة المواطنين ، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فى أماكن التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد .
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان ، اليوم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد .
وشدد محافظ بورسعيد علي رؤساء الاحياء الاهتمام بأعمال النظافة والتطهير والتركيز علي الاعمال التي تساهم في رفع الروح المعنوية لدي المواطن والسيطرة علي الاسواق ، كما وجه رؤساء الاحياء بعمل مجموعات وخطة عمل لأعمال النظافة وازالة الاشغالات والتعديات واعمال التطهير علي مدار اليوم فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات الفيرس المستجد
كما أكد محافظ بورسعيد على قيام رؤساء الاحياء بحصر جميع العمالة الغير منتظمة بنطاق المحافظة لحصولهم على المنحة الاستثنائية التى اقرتها الدولة خلال هذه المرحلة الصعبة ، مشيرا أن الجهات المعنية وضعت إجراءات لضمان صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير منتظمة بسلامة وأمان وحرصا على تحقيق الصالح العام خلال هذه المرحلة ، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام من قبل المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تساهم فى الحد من انتشار العدوى والخروج من هذه المرحلة بسلام .
وفى سياق آخر ، أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقع الالكتروني للتعليم عن بعد والذي يهدف الي تشجيع الطلاب علي الاعتماد علي انفسهم في التحصيل العلمي وعدم الاعتماد علي الآخرين.
وأضاف المحافظ أن الموقع يتضمن نشر فيديوهات من الكتاب المدرسي بالصوت والصورة لشرح المقررات الدراسية للصف الثالث الاعدادى ويليه بث فيديوهات للصف الثانى والأول الإعدادى في الفترة القريبة القادمة حيث تم اعداد هذه الفيديوهات بالاستعانة بعدد من المعلمين المتميزين تحت اشراف ومراجعة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
ووجه محافظ بورسعيد كلمة للشباب عبر الموقع بان الشباب هم عماد المستقبل والعلم هو وسيلتهم لتحقيق ذاتهم والنهوض ببلادهم ، والتعليم هو السلاح الاقوى ضد كل الاخطار التي قد نواجهها.
ومن جانبه ، أكد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، أن هناك تعليمات مشددة من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان فيديوهات الشرح تكون من خلال الكتاب المدرسي قائلا بان بالعلم والعمل تتقدم الامم وكانت مصر وستظل منارة العالم في العلم والثقافة والفنون على مر العصور وبسواعد ابنائنا واجيالنا القادمة سوف نكمل مسيرة التقدم والبناء.
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