محافظ بنى سويف: تكثيف حملات متابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالمدن والقرى

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، التزام المحافظة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم، من خلال تكثيف الحملات المبكرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فى مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح محمد هانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أنه عقب تكليفات رئيس الوزراء اليوم بتمديد حظر الحركة لمدة أسبوعين إضافيين لتبدأ من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، وأصدر تعليماته إلى نائبيه والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز مدن المحافظة، باستمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق قرارات الحكومة لضبط حالات مخالفات قانون البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتحرير المحاضر للمخالفين، ومصادرة أدوات ومواد البناء، بالإضافة إلى تخفيف أعداد العاملين بالهيئات الحكومية واستمرار تنظيم تعاملات الأهالى مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول والبنوك وتخصيص مقاعد لهم قدر الإمكان والحفاظ على مسافات بينهم لمنع التجمعات والتزاحم، فضلا عن مساهمة مديرية الشباب والرياضة فى تسهيل صرف المعاشات من خلال فتح مراكز الشباب ليستخدمها العاملون بمكاتب البريد مع الحفاظ على وجود مسافات بين العملاء.

ولفت محافظ بنى سويف إلى استمرار مبادرة "بنى سويف معاك" التى تتيح للمواطنين المشاركة وتسجيل أسمائهم كمتطوعين فى لجنة مواجهة الأزمات، فضلاً عن التبرع على حساب مخصص بأحد البنوك وكذلك الإبلاغ عن حالات جشع التجار واحتكار السلع، بالإضافة إلى استمرار مديرية القوى العاملة فى تلقى مكالمات العمالة غير المنتظمة عبر الرقم الذى خصصناه لتسجيل بياناتهم وإرسالها إلى الوزارة منعا التزاحم ونظرًا لوجود الكثيرين بينهم ممن لا يمتلكون الإنترنت أو خبرة الدخول إلى موقع الوزارة.

وطالب محافظ بنى سويف أصحاب المحال الذين شملهم قرار الحكومة الالتزام بالغلق حتى لا يتعرضوا للإجراءات القانونية مثل الإغلاق الكامل والتشميع ودفع غرامات مالية، كما يجب على المواطنين جميعًا الانصياع إلى قرارات الحكومة والبقاء بمنازلهم وعدم مغادرتها سوى للحصول على احتياجاتهم الأساسية خلال ساعات ما قبل حظر التجول.