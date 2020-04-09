محافظ القليوبية يشارك فى اجتماع مع وزيرة البيئة لمناقشة وضع مدفن العبور

القليوبية إبراهيم سالم

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في اجتماع عاجل بمقر وزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وممثلي وزارات والدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لمدفن العبور وضبط سير العمل به، خاصة في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومنها التخلص الآمن من المخلفات.

وناقش الاجتماع أوضاع المدفن الذي تصل مساحته إلى 130 فدان مقسمة بين محافظتى القاهرة والقليوبية، وضرورة ضبط سير العمل به بما يضمن عدم تراكم المخلفات، وتيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التنسيق لضمان إدارة المدفن بطريقة آمنة، والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، والتأكد من توافر مهمات الوقاية للعاملين بالمدفن، بالإضافة إلى تدريب مسئولي استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن معها وإجراءات دفنها.

كما شددت الوزيرة، على ضرورة تخصيص مسئولين عن استقبال مخلفات كل من القاهرة والقليوبية بحيث يكون كل منهم مسئول عن استقبال مخلفات الجهة المعنى بها وتوجيهها للأماكن المناسبة، وتقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد تقرير عاجل حول وضع المخلفات بالمدفن وحلول مقترحة للمشكلات المرصودة، واحتياجات كل من محافظتى القاهرة والقليوبية لنتمكن من إدارة عملية الدفن الخاصة بمخلفاتها.

كما أكد محافظا القاهرة والقليوبية، على التعاون الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بالمدفن، وتنظيم عملية استقبال المخلفات به لضمان دقة العمل.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم لمتابعة الموقف في إطار الدور الرقابي لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة للمخلفات.