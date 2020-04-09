محافظ القاهرة يتابع إزالة بناء مخالف فى عين شمس ويحول الملاك للنيابة العسكرية

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ اليوم، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم 1 شارع سلوى حجازى، ناصية شارع جسر السويس بحي عين شمس، وهو عقار مخالف مقام بدون ترخيص ومكون من 6 طوابق، حيث سيتم إزالة العقار حتى سطح الأرض وتحويل مالكه للنيابة العسكرية.

وأكد محافظ القاهرة للمواطنين أن الدولة لن تسمح بأى بناء مخالف ولن تقف مكتوفة الأيدى وستتصدى بكل قوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى والإزالة الفورية لها.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 للإبلاغ عن أى مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

وأضاف المحافظ أن توجيه رئيس الوزراء واضح فى هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.