اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنفذ حملات إزالة لمخالفات البناء فى أطفيح وبولاق والحوامدية وأوسيم

الخميس، 09 أبريل 2020 03:00 م
محافظة الجيزة تنفذ حملات إزالة لمخالفات البناء فى أطفيح وبولاق والحوامدية وأوسيم إزالة تعديات بمحافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة الجيزة عدة حملات لرصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، وإزالتها على الفور، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا على مستوى المحافظة.
 
ونفذت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر حملات للتصدى للتعديات بالبناء على أراضى زراعية حيث قامت الوحدة المحلية بأبو غالب بحملة ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وتم تنفيذ إزالة لـ 6 حالات مخالفة بمساحة 1500 متر و4 قيراط .
 
وفى إطار مواجهة مخالفات البناء بمركز ومدينة أوسيم تم إزالة أسوار بالطوب الأبيض بشارع مستجد من شارع مسجد عامر بقرية الكوم الأحمر على مساحة 450 متر تقريبا، وجار تحرير المخالفة واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفى مدينة الحوامدية تم فك صبة خشبية وردم ومصادرة بعض مواد البناء المستخدمة بشارع الشيخ عتمان وردم حالة مباني مخالف بشارع الترب، وتم مصادرة المضبوطات وايداعها بمخازن المدينة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وفى حى بولاق الدكرور تم فك شدة خشبية بالعقار الكائن بشارع أحمد إبراهيم من شارع 6أكتوبر، وفك أعمدة الدور الثاني فوق الأرضى وسحب الأخشاب، وسحب خلاطة من شارع الزريبة ( أولاد عمار) من شارع المساكن، كما تم سحب خلاطة وإيقاف الأعمال بحوض الذوات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك العقار من قبل التنظيم وتنفيذ الإزالة له، كما تم اليوم فك شدة خشبية بالعقار الكائن بشارع مسجد الرحمة من حرم الدائرى.
 
كما تمت إزالة 1840 متر تعديات على أملاك الدولة بأطفيح، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة من اللواء علاء بدران السكرتير العام، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح اليوم إزالة 6 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1840 متر بقرية بني صالح بأطفيح.
 
تعديات 1
تعديات

تعديات
تعديات

تعديات الجيزة
تعديات الجيزة

 


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