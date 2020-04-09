متحدثة الحكومة الفرنسية: نفرض ارتداء الكمامات إذا كان هناك إجماعا علميا على ذلك

كتب: أحمد علوى

قالت المتحدثة باسم باسم الحكومة الفرنسية، سيبيث ندياي، إن الحكومة ستتخذ قرارًا بتوسيع ارتداء الأقنعة الواقية لجميع السكان إذا كان هناك "إجماعا علميا" على مصلحة هذا الإجراء في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا ليس هو الحال حاليا.

وتابعت المسئولة الفرنسية خلال لقاء لها على قناة فرانس اينفو الفرنسية،: "لا يوجد إجماع علمي اليوم على هذا الموضوع"، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية "لا توصى بارتداء القناع في عامة السكان".

وقالت المتحدثة الفرنسية "بينما نفكر في الاستراتيجيات التي سننفذها عندما يتعلق الأمر بإزالة الاحتواء، فهذا أحد الخيارات التي ندرسها".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد حرص على مناقشة المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر الفيديو كونفرانس حول تطور الوباء كورونا في العالم، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا لمقاومته وتسريع عملية البحث عن لقاح.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه بموقع تويتر:"مناقشة مع الدكتور تيدروس جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، حول تطور الوباء في العالم، والاستراتيجية التي يجب اتباعها في فرنسا وأوروبا ، وتسريع البحث عن لقاح وكذلك التحضير لمبادرة بشأن أفريقيا".

من جانب آخر، قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عبر حسابه بموقع تويتر:" شكرا حزيلا للرئيس إيمانويل ماكرون، لدعوة المثمرة للغاية اليوم فيما يتعلق بالبحث عن لقاء وعلاج فيروس كورونا COVID19 وكيفية مساعدة الدول الأفريقية على مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل. معًا ، يمكننا حماية العالم.".