لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون تجتمع لبحث مكافحة كورونا

وكالات

عقد اليوم في العاصمة العُمانية، اجتماع لجنة المدن الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول دور المدن الصحية فى دول المجلس بمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والجهود التي تقوم بها كل دولة من دول المجلس واستعراض الخبرات والتجارب المتميزة حيال هذا الموضوع.

واستعرض الاجتماع، جهود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون حول الحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودور المجتمع المحلى فى دعم الجهود الحكومية لمجابهة هذا الفيروس، ووضع خطة طارئة للتواصل عن بعد بين أعضاء اللجنة الرئيسية وإقرار آلية محددة للجان الفرعية في المدينة الصحية لمساندة القطاعات الرئيسة المسؤولة عن التصدي للوباء، وكيفية ترسيخ معايير منع انتشار الأوبئة والأمراض الانتقالية ضمن مفهوم المدن الصحية وآليات التواصل المجتمعي لدعم الجهود الوطنية في التصدي للجائحة.

كما تناول الاجتماع دور المتطوعين في العمل المجتمعي ودور المدينة الصحية في التعبئة المجتمعية للجهود الاستباقية لخطط الطوارئ الوطنية وعرض التجارب الناجحة في دول المجلس.