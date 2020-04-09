اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 04:37 م
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كندا: وفيات كورونا قد تصل فى النهاية إلى 22 ألفا وخسارة مليون وظيفة

الخميس، 09 أبريل 2020 04:31 م
كندا: وفيات كورونا قد تصل فى النهاية إلى 22 ألفا وخسارة مليون وظيفة كورونا
وكالات

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قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات في كندا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد قد تصل في النهاية إلى 22 ألفا بينما خسر اقتصاد البلاد رقما قياسيا من الوظائف بلغ مليون وظيفة.

 

وبحسب "رويترز"، شرح مسؤولون تصورين مرجحين للمرض شملا وفيات بين 11 و22 ألفا وعدد إصابات مؤكدة بين 934 ألفا و1.9 مليون حالة.

 

وقال المسؤولون في إفادة صحفية إنهم يتوقعون وفاة ما بين 500 و700 بحلول 16 أبريل نيسان. وعدد الوفيات الآن يبلغ 435 ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة 18447.

 

وأمرت الحكومات المحلية في أنحاء كندا الأعمال والشركات غير الضرورية بالإغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مما أدى لفقد ملايين لوظائفهم.

 

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن البلاد فقدت رقما قياسيا من الوظائف في مارس آذار بلغ مليون وظيفة وقالت الهيئة اليوم الخميس إن معدل البطالة ارتفع إلى 7.8 بالمئة وأشارت إلى أن تلك البيانات لا تعكس بعد العدد الحقيقي.

 

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن أكثر من خمسة ملايين كندي تقدموا لكل أشكال إعانات البطالة الطارئة في البلاد منذ 15 مارس آذار مما يشير إلى أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى 25 بالمئة.

 


كورونا

فيروس كورونا

كندا

وفاه

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