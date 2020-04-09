قيادات ميناء دمياط يتبرعون بـ20٪ من راتبهم لصندوق تحيا مصر لمدة 3 أشهر

دمياط معتز الشربينى

قرر اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وجميع قيادات هيئة الميناء، المشاركة بالتبرع بنسبة 20٪ من إجمالي الراتب الشهرى لكل منهم لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر، للمساهمة في ما تتخذه الدولة من إجراءات، وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر بها مصرنا الحبيبة الغالية.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على استمرار مشاركتها المجتمعية ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة من خطوات وقرارات تهدف إلي رفع الضرر عن كاهل المواطن المصري ودعم العمالة غير المنتظمة .

من ناحية أخرى كشف اللواء علاء محمد إبراهيم ، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، أنه سيتم الانتهاء من أعمال توسعة الرصيف البحرى فى 10 يوليو المقبل، لافتا إلى أنه كان من المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية فى 26 مارس الماضى.

ووقع اللواء علاء محمد إبراهيم رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، بروتوكول الحصول على ترخيص استغلال رصيفى 5،6 بالميناء، مع اللواء وليد مصطفى، رئيس هيئة ميناء، يوم 20 نوفمبر 2019 ، بحضور محافظ دمياط واللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة لنقل البحرى.

وأشار اللواء علاء إبراهيم لـ"اليوم السابع"، أن الظروف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا وساعات حظر التجوال وراء تأخير أعمال التنفيذ للمرحلة الثانية، موضحا أن تكلفة المشروع تصل لنحو 500 مليون جنية، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا ،لتكون المحطة قادرة على استقبال سفن أكبر وبأطوال أكبر.

وأشار إلى أن زيادة الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 20% الى 25%، أى من عدد 1,4 مليون حاوية الى 1,8 مليون حاوية فى السنة، مشيرا الى أن زيادة السعة يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة اختيار محطة الحاويات ذات الامكانيات الكبيرة للتعامل معها وبالتالى بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم البدء فى المرحلة الثالثة.

جدير بالذكر أن شركة دمياط تتعامل مع أكبر الخطوط الملاحية فى العالم، ومنها Hapag-Lloyd،cma cgm، وmaersk، وyang ming، وone، بجانب العديد من الخطوط الأخرى.