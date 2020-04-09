أبوظبى (أ ش أ)

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، قرار تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار فى اليمن ولمدة أسبوعين بأنه قرار حكيم ومسؤول، وقال قرقاش - فى تغريدة على حسابه فى "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس "مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس (كورونا) ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة".

وأضاف أنه "قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيًا وسياسيًا".

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أعلن أمس الأربعاء، وقفًا شاملاً لإطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق النار الشامل فى الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شامل وعادل للأزمة في اليمن.