فيديو .. فرحة أهلى قرية أبوجرج بالمنيا بعد رفع العزل عنهم بسبب كورونا

وعادت الحياة إلى طبيعتها بعد الاعلان الرسمى برفع العزل عن الأسر المصابه والغاء الكردون الامنى على القرية ،وطالب عمدة القرية محمود الإمام جميع الاهالى بالالتزام بالمنازل والخروج للضرورة القصوى فقط ، فقد عشنا اياما صعبه ،لكن الان نحن فريحين بجميع الاجراءات التى تمت لحماية الاهالى من مرض كرونا.

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، عن رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس وابوجرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 اسرة منها 8 اسر بقرية القيس و4 اسر بقرية ابوجرج، والذي بدا من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور اي حالات ايجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، ان الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازي لمنع انتشار العدوي داخل المركز.

اوضح المحافظ، انه حين تم التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم اجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اضاف المحافظ، انه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الامن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ.

واشار المحافظ، إلى انه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينيه لأسر الحجر المنزلي، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبيه وقائية، مقدمه من مؤسسه صناع الخير بالإضافة الي تخصيص 2000 كيلو، من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما تم تخصيص 1000 شنطة بطاطس – 300كرتونه مواد غذائية – 300 حقيبة منظفات طبيه، من مؤسسه مصر الخير

هذا وقد كلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة الحالة العامة بقريتي القيس، وأبو جرج، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته لقري الحجر تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية، حيث رافقه دكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شريف مدحت مدير هيئة الاسعاف، وعدداً من الجهات المعنية.

أكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للخروج بالوطن من هذه الازمة خلال الفترة الراهنة.