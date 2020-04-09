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فض سوق كفر شبين في بنها لحماية المواطنين من فيروس كورونا.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 04:46 م
فض سوق كفر شبين في بنها لحماية المواطنين من فيروس كورونا.. صور أعمال فض سوق مخالف بكفر شبين
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مجموعة من التجار، اليوم الخميس، بقرية كفر شبين التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر فى القليوبية، سوقا شعبيا مخالفا، ضاربين بقرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد عرض الحائط، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم.

من جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بقيادة غريب أحمد على رئيس المدينة، حملة مكبرة لفض السوقين، بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الأسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة، مشيرا إلى أن عملية الفض شهدت كر وفر من التجار الذين يصممون على العودة للبيع مرة أخرى.

فيما تابعت محافظة القليوبية، تطبيق قرار حظر انتقال المواطنين من 8 مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشددت المحافظة على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعمال فض التجمعات
أعمال فض التجمعات

 

أعمال فض سوق كفر شبين
أعمال فض سوق كفر شبين

 

الباعة يدخلون للشوارع الجانبية والحملة تلاحقهم
الباعة يدخلون للشوارع الجانبية والحملة تلاحقهم

 

فض سوق كفر شبين
فض سوق كفر شبين

 


أخبار القليوبية

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