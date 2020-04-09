اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى: مكتب مكافحة الجريمة يواصل تقديم الخدمة للأشخاص الذين يحتاجوننا

الخميس، 09 أبريل 2020 05:15 م
غادة والى: مكتب مكافحة الجريمة يواصل تقديم الخدمة للأشخاص الذين يحتاجوننا الدكتورة غادة والى
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، أن المكتب يواصل تقديمه للخدمة للأشخاص الذين يحتاجون المساعدة أكثر من أى وقت مضى، قائلة:" كونوا لطفاء وطيبين مع أنفسكم وبعضكم البعض".

 

وقالت غادة والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر،: "في أوقات الاختبار هذه، يتم حرماننا من العديد من الأفراح والراحة البسيطة التي نحتفظ بها، أطلب منكم جميعًا أن تكونوا طيبين ولطفاء مع أنفسكم ومع بعضكم البعض، لتقديم الدعم والتواصل، أشكر جميع موظفينا على ضمان أن مكتب مكافحة الجريمة والمخدرت يواصل تقديم الخدمة للأشخاص الذين يحتاجون إلينا، الآن أكثر من أي وقت مضى".

غادة والى
غادة والى

 

وفى سياق آخر، عبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بفيينا، عن دعمها لاجراءات النمسا لإيقاف ومنع تفشى جائحة كورونا المستجد، قائلة :"نحن فى هذا معا".

 

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"نحن فى هذا معا، أسرة مكتب الأمم المتحدة يدعم اجراءات البقاء فى المنزل التى تطبقها النمسا البلد المضيف لإيقاف كوفيد 19، يعمل أكثر من 97٪ من موظفي مركز فيينا الدولي عن بُعد لحماية وخدمة من يحتاجون إلينا".

 

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرت، قد احتفلت بيوم الصحة العالمى، والذى يوافق 7 إبريل من كل عام، بحسب منظمة الصحة العالمية.

 

وقالت غادة والى عبر حسابها على تويتر، "فى كل بلد حول العالم، فى كل دقيقة، تساعد مهارة وتفاني العاملين فى مجال الصحة فى دفع فيروس كورونا، نحتفل بيوم الصحة العالمى اليوم بعمل الممرضات.. أنتم تنقذون الأرواح".

 

وكانت الدكتورة غادة والى، أكدت على ضرورة لعمل معا، لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء.

 

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يجب أن يعني البقاء فى المنزل أن تبقوا سالمين للجميع، باستثناء أن الحبس  والعزل المنزلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، يتم قتل معظم ضحايا جرائم القتل والعنف من قبل الشركاء، أو أحد أفراد الأسرة، تحتاج قطاعات الصحة، الشرطة، العدالة للعمل معًا لمنع العنف، ودعم الضحايا".

 

كما أكدت فى وقت سابق ضرورة تقديم الرعاية لمرضى التوحد، مشيرة إلى جائحة كورونا المستجد، ترك تأثيرات عميقة على مصابي التوحد.

 

وقالت عبر حسابها:" دعمى الكامل لجميع الأشخاص الذين يعانون من التوحد والآباء ومقدمي الرعاية، كوفيد 19، عطل طريقة حياتنا وتعلمنا وعملنا، وترك تأثيرات عميقة على الأشخاص المصابين بالتوحد، يجب أن تضمن استجاباتنا للوباء حماية حق الوصول للرعاية والتعليم".

 


غادة والى

الامم المتحدة

مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غادة والى تدعم إجراءات النمسا لإيقاف جائحة كورونا: "نحن فى هذا معا"

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:15 م

غادة والى تحتفل بيوم الصحة العالمى.. وتؤكد: العاملون فى الصحة ينقذون الأرواح

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:01 م

غادة والى تدعو المجتمع الدولى للاتحاد ضد جائحة فيروس كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 01:50 م

غادة والى: يجب العمل لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:09 م

الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات يشيد بالعمل المنزلى.. وغادة والى: سننتصر بالمعركة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة