عميد معهد الكبد في المنوفية: إصابة اثنين من الممرضين بفيروس كورونا

وأكد عميد معهد الكبد القومي في المنوفية، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نص عليها بروتوكول التعامل مع حالات كورونا.

وأضاف عميد معهد الكبد بجامعة المنوفية، أنه تم حصر جميع المخالطين للحالتين وتم إجراء تحاليل لهم، مؤكدا أن الحالتين المصابتين بفيروس كورونا لم ينتظموا في عملهم داخل المعهد منذ فترة كبيرة .

وذكر عميد معهد الكبد أنه تم إصدار قرار بمنع العاملين بالمعهد من هيئة التمريض من العمل فى أى مكان آخر لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة .