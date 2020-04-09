عميد معهد الكبد في المنوفية: إصابة اثنين من الممرضين بفيروس كورونا

كشف الدكتور هشام عبد الدايم، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، عن إصابة اثنين من الممرضين داخل المعهد بفيروس كورونا المستجد، أثناء عملهما بمستشفى خاص بالزيتون بمحافظة القاهرة، ومخالطتهما لحالات مصابة، مؤكدا أنه تم عمل تحاليل pcr، للحالتين، وتم تأكيد إصابتهما وتم نقلهما إلى مستشفى العزل بمحافظة المنوفية.
وأكد عميد معهد الكبد القومي في المنوفية، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نص عليها بروتوكول التعامل مع حالات كورونا.
وأضاف عميد معهد الكبد بجامعة المنوفية، أنه تم حصر جميع المخالطين للحالتين وتم إجراء تحاليل لهم، مؤكدا أن الحالتين المصابتين بفيروس كورونا لم ينتظموا في عملهم داخل المعهد منذ فترة كبيرة .
وذكر عميد معهد الكبد أنه تم إصدار قرار بمنع العاملين بالمعهد من هيئة التمريض من العمل فى أى مكان آخر لحين الانتهاء من الأزمة الراهنة .
وكان أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قيام فريق السلامة والصحة المهنية بتطهير قرية شطانوف التابعة لفرع الشركة بأشمون بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بها ، بحضور المهندس احمدالباجورى رئيس فرع اشمون، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشان تطبيق كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأضاف نجيب: شملت عملية التطهير محطة المياه الارتوازى ونقطة الشرطة والوحدة المحلية بمعاونة رجال الشرطة لتسهيل الدخول الى المنطقة المصابه بفيروس كورونا، وتم تطهير الشارع بالكامل .
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