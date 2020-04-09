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عمان تعلن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لوافد 41 عاما

الخميس، 09 أبريل 2020 07:39 م
عمان تعلن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لوافد 41 عاما وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن وفاة وافد مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويبلغ من العمر 41 عاماً، وتعد هذه ثالث وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض، بحسب صحيفة الشبيبة العمانية.

وكانت قررت السلطات العمانية، أمس الأربعاء غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما بدءا من الجمعة لمواجهة فيروس كورونا.

وقامت الجهات العسكرية والأمنية بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت شرطة سلطنة عمان خطوات إغلاق العاصمة وبحسب الرائد محمد بن سلام الهشامي سيتم إغلاق كافة مداخل ومخارج محافظة مسقط أمام الجميع باستثناء الحالات الطارئة فقط.

وسيتم منع دخول الموظفين خارج مسقط إلى داخلها باستثناء من يتطلب وجودهم بأعمالهم بالتنسيق مع مؤسساتهم، كما أن التنقل داخل محافظة مسقط سيكون محدودا، ودعت الشرطة العمانية الجميع لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وفى سياق متصل، بدأت سلطنة عمان، حملة التقصى الوبائى فى ولاية مطرح المعزولة صحيا منذ مطلع أبريل الجارى، وبحسب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة العمانى، فإن وزارة الصحة بدأت اليوم حملة التقصى الوبائى "بيت بيت" فى مطرح، مشيرا إلى أن الأفراد الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليهم، سيتم فحصهم فى خيام مخصصة لذلك.


وزارة الصحة العمانية

كورونا

وفاة

فيروس كورونا

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