اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 04:36 م
خالد صلاح
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عدد الوفيات بين الأطباء يصل إلى 100 فى إيطاليا بسبب كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 04:32 م
عدد الوفيات بين الأطباء يصل إلى 100 فى إيطاليا بسبب كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا 100 طبيب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت رابطة الأطباء "فنومشيو" أن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة 62 عاما فى ميرا، وهي بلدة تقع فى إقليم فينيسا.

وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس ونحو 10 بالمئة من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.

وأفادت التقارير الإعلامية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا تتخطى 135 ألفا، فيما تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع الأعداد إلى 17669. 

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ88 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و500 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.
 

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فيروس كورونا

وفيات كورونا

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